影／兩岸小學交流共學愛與友善！陸校長：孩子們嚮往阿里山

記者蔡儀潔、馬叔安／西安──台北聯合報導

彰化縣民生小學4日前往西安，與當地的曲江南湖小學進行交流，兩岸小朋友一起學習書法等中華傳統技藝，並一同籌畫排練快閃活動。民生小學校長表示，兩岸的小學教育在愛、友善和卓越創新方面的理念相同，而大陸的小朋友們的表達力更強。大陸的校長則說，孩子們從小在課本上讀到阿里山和日月潭，十分嚮往。

▲兩岸校學生交流活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

民生小學校長洪榮炎表示，這次來到西安的師生與家長共有70多人，學生們是以3到6年級為主，兩岸一些教學理念模式有相同也有不同，「相同的地方是大家都希望營造一種愛，讓小朋友喜歡學習友善卓越創新的環境」，不過曲江南湖小學是只有5年的新學校，而民生國小則是有103年歷史，因此兩個學校的教學模式會有所不同。

▲兩岸校學生交流活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

曲江南湖小學校長穆懷宇則說，教研的過程中，就跟台灣教育專家有很多交集，在校際之間專業的交流，以及相互促進教學當中給孩子提供共識共鳴的課程，「我們的語文課本裡有寶島台灣有阿里山日月潭，孩子們都被課本中阿里山的描繪感動，嚮往到阿里山到台灣到日月潭。」

當天兩所學校的學生們一起分組進行快閃活動的排練，大家聚在一起玩遊戲，並拍成影片，共同塑造彼此的回憶。