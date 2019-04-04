影／虔誠祭祀感念先祖！台青作曲唱黃帝陵　秦腔+RAP超對味

記者馬叔安／綜合報導

台灣青年周宏宇和韋沛穎以現代RAP結合陝西傳統戲曲秦腔，創作了一首感念黃帝與中華文化先祖的說唱歌曲《祭軒轅》，曲中包含了他們對中華文明流傳的敬意，以及西安當代的發展情況。他們表示，自己是出自於對自己祖先的好奇，最終聚集到人文初祖的概念，「我知道我的根在這裡。」

▲台灣青年以說唱的方式感念中華文化始祖。（圖／翻攝自海峽飛虹）

「軒轅殿前，我感慨無數」、「虔誠祭祀，我感念我的先祖」、「他的豐功偉業，史記都有書寫」、「人文初組不可抹滅」，在MV中，兩名台灣青年走在黃帝陵之中，隨著行經軒轅殿等重點名勝，配合著輕快的節奏與配樂，唱唸著他們對中華文明先祖的追懷，也走過五光十色的現代西安街頭，期間還穿插著傳統秦腔的唱腔與水袖表演，襯托出古今交織的風格。

▲影片中出現許多古今交織的畫面。（圖／翻攝自海峽飛虹）

周宏宇祖籍在江西鉛山，現就讀於北京清華大學研究生三年級，他表示，他說這首歌曲的創作靈感，「是源於對中國風樂曲的理解、對黃帝陵祭祀的樂曲理解加上黃土高原、大漠風光的色彩以及地方秦腔特色，把中國風樂曲融入到年輕人喜歡的流行樂曲當中。」

▲MV中穿插的秦腔表演。（圖／翻攝自海峽飛虹）

現就讀於北京體育大學大四的韋沛穎的母親是安徽人，父親則是台灣人，她說，對年輕的聽眾來說，他們可能不太會去接觸一些民俗音樂，但這首歌就會讓他們在聽的時候更加有畫面感。去年她曾回到母親的老家，「小時候常聽媽媽跟我分享她童年趣事，有時候暑假媽媽也會帶我回來。 但是不管多久沒有見面，親情是永遠不會走散的，因為我知道我的根在這裡。」