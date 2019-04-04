1個月只要1300元！西安騰訊眾創歡迎台灣文創遊戲人才

▲在西安的騰訊眾創空間。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、馬叔安／西安──台北聯合報導

位於西安的「騰訊眾創空間」和滻灞生態區合作，針對互聯網相關或是文創、短視頻的創業提供空間，並包含體系內的完整發展模式，號稱1個座位1個月只要300元人民幣（約新台幣1300元），就能在其中進行創業。相關負責人表示，該空間面向全世界，也歡迎台灣的「文創」和「遊戲」人才加入。

走入眾創空間，可以發現建築中幾乎看不到需要用鑰匙開啟的地方，而是在玻璃上有許多的二維碼（台灣稱QRcode），門禁都是通過掃碼開啟，此外，就算離開辦公室時發現忘了關燈，也可以直接透過手機來進行操控。

▲騰訊眾創空間總監易旻浩表示，歡迎台灣文創和娛樂人才。（圖／記者蔡儀潔攝）

「所有的工作人員都可以透過手機連到wifi，他們的信息都能體現在屏幕裡。」騰訊眾創空間總監易旻浩指著一個正在展示各種數據的大螢幕介紹道，包括有多少電腦正在進行連結、開關了多少盞燈、多少辦公室沒有在佔用，乃至於每個連結了無線wifi的人的微信，都在螢幕上一覽無遺，此外也能看到飲水機和影印機的損壞狀況，以供及時處理。

▲眾創空間中的古典風格辦公場所。（圖／記者蔡儀潔攝）

易旻浩指出，大陸全國騰訊的眾創空間超過36個，面積超過120萬平米，所有一線二線城市都覆蓋，「我們必須要做互聯網產業，要做數字創意產業，所以我們在整個區域核心打造的就是數字創意，我們怎麼打造數字創意，就是要建設這條產業鏈。」除了300元一個月的工作座位，租房子也是包括裝修每個月2000元人民幣（約新台幣9000元）。

▲位於西安的騰訊眾創空間。（圖／記者蔡儀潔攝）

騰訊眾創空間是在開放平台的基礎上升級，延續在開放平台中為創業者提供的開放平台。據了解，「騰訊雙創小鎮」著力於智能製造和文創泛娛樂兩個板塊，將騰訊的數據計算能力、AI能力向西安眾多的製造業龍頭企業深度開放，幫助製造業企業加速產業升級，實現新舊動能轉換；同時還著力打造文創泛娛樂產業，充分發掘西安古都的文化底蘊，引入騰訊特色IP，激發西安眾多高素質人才的潛力，留住更多的優秀畢業生，一起將西安的文化產業做大做強。