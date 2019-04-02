共機越中線　民進黨質疑國民黨：僅56字回應沒站台灣人這邊

▲中共解放軍殲11。（圖／翻攝自中國軍網）



記者陶本和／台北報導

針對大陸解放軍軍機日前飛越台海中線，對台灣進行挑釁，隔日又派3架軍機穿越宮古海峽。對此，民進黨發言人李問2日反問國民黨，以56字低調回應，不但沒有站在台灣人民這邊，同聲譴責中國的挑釁行為，反要求政府要以「務實」態度，避免捲入國際抗衡角力。

李問表示，去年初中國片面啟用M503「由南向北」的航道，與前日中國軍機飛越台海中線挑釁行為，連結在一起來看，可以得知，中國單邊啟用M503航道的目的，就是要掩護軍機飛越台海中線，根本是預謀破壞現狀的侵略行為。

李問進一步指出，中國大陸惠台措施的經濟統戰，透過新聞輿論的文攻，提高武嚇的軍事行為，其目的就是要加速統一台灣的進程，正如2017年國台辦就明白說過，戰機繞台就是要讓台灣人民「慢慢習慣」，是一種溫水煮青蛙式的戰術。

他認為，台灣人民必須要提高警覺，嚴肅正視中國不放棄武力犯台的想法，實行強權擴張主義破壞印太區域穩定與和平的野心，不應對中國抱有一絲友善的幻想，「我們也應該嚴正地告訴中國：對於侵略，台灣人民絕不會習慣！」

最後，李問表示，中國大陸軍機的挑釁行為，不僅引發國內外社會撻伐譴責，片面改變現況，破壞區域和平。反觀口口聲聲說「愛中華民國」的中國國民黨，卻以56字低調回應，不但沒有站在台灣人民這邊，同聲譴責中國的挑釁行為，反要求政府要以「務實」態度，避免捲入國際抗衡角力，跟中國官媒環球時報的口徑非常相似。