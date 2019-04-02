高鐵清明連假「熱銷時段」曝光！　星期六日爆滿到22點

▲高鐵在清明6天的疏運期間加開211班次列車。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

清明4天連假就要來了，高鐵在疏運期間（4月3日至4月8日）加開211班次列車（南下105班、北上106班），車票幾乎搶購一通。據高鐵官網顯示，3日從11時至16時南下幾乎爆滿，4日南下更是從6時爆滿到18時，6日開始出現北上人潮13時至22時一票難求。

熱門時段曝光（清明連假為4日至7日）

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4月3日（三）

南下：11:40－22:50

4月4日（四）

南下：6:15－19:00

4月5日（五）

南下：6:15－10:20

4月6日（六）

北上：13:00－22:10

4月7日（日）

北上：07:35－22:18

▲每到連假期間，高鐵幾乎一票難求。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣高鐵2019清明假期疏運期間，總計加開211班次列車（南下105班、北上106班），總計6天提供1,051班次列車的旅運服務，各車次並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客返鄉掃墓及假期出遊之需求（清明疏運自由座車廂數配置）。

2019年清明節共有4天連續假期，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站乘車；同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。疏運期間各車站均將加派人力，全力疏運旅客。

高鐵公司提醒，旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購再加開之6班次列車車票。