卓溪布農族祭祖講述「喀西帕南事件」 　緬懷祖先抗日事蹟

▲花蓮卓溪鄉布農族舉辦祭祖儀式，緬懷祖先抗日的英勇事蹟，要族人認識「喀西帕南事件」。（圖／卓溪鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉公所4月2日在布農族的傳統領域佳心舊社舉辦祭祖儀式，卓溪鄉多所國小師生和部落耆老一起追悼，緬懷祖先抗日的英勇事蹟，要族人認識並不要忘記喀西帕南事件。

日治時期的1915年日本警方因為部落族人繳回槍械成效不彰，凌虐喀西帕南社（Kasibanan）的領導人，逼迫繳交槍械事件，而造成布農族人起義攻打日本人。1915年5月12日近百名布農族壯丁悄悄包圍喀西帕南駐在所，一舉斬馘了10名日本警察，並縱火燒毀屋舍，史稱「喀西帕南事件」。

請繼續往下閱讀...

▲活動中講述「喀西帕南事件」，期勉同學為自己的文化感到驕傲與自信。

活動計有包含崙山、卓樂、卓清及卓楓國小的師生約120人一同參與。由部落耆老進行追悼儀式，並融合文化教育教導學童布農歌謠，並邀請原住民文學家趙聰義講述卓溪鄉布農族人的遷移史及喀西帕南事件。

▲祭祖活動計有崙山、卓樂、卓清及卓楓國小的師生約120人一同參與。

趙聰義說，歷史課本中讚頌黃花崗七十二烈士等故事，但鮮少提及原住民族的英勇事蹟。在台灣抗日歷史中，布農族人有許多英勇事蹟，於佳心駐在所發生的喀西帕南事件，振奮各地族人發起抗日行動。期勉同學了解這些故事後，要為自己的文化感到驕傲與自信。

鄉長呂必賢表示，文化要在地方深根才會茁壯，追悼儀式特地回到事發地舉辦，除了讓祖先能夠聽到我們的聲音，也實際回到族人原本居住的山林。