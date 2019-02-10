獨／男潛入「祖靈聖地」囂張電魚　村民痛心反遭嗆：報警呀！不然是要怎樣

▲一名男子在高雄桃源區山區野溪非法電魚。（圖／復興里辦公室提供，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市桃源區復興里8日下午，有部落山青發現一部4輪改裝吉普車進入知名「高雄復興野溪溫泉」，一名男子在河床裡非法電魚，目擊者向前勸阻反遭嗆「你們不要多管閒事」，當下立即用手機將過程記錄下來，交由社區里民辦公室，希望能將非法電魚者交由司法解決，遏止惡習再發生。

桃源區復興里長江維明表示，「當看到村民提供消息，心裡非常氣憤，好不容易想把大自然維護，保護生態，不料有外來遊客假借來復興溫泉泡湯，原來是來電魚」、「8日下午，村民去泡湯返回部落時，就看到遊客在溪裡面做出電魚動作，我們的村民好心勸阻反遭嗆聲：「你們不要多管閒事，報警呀！不然是要怎麼樣…」」。

江維明強調，「希望相關單位能重視，不要讓非法且囂張的惡習，繼續破壞大自然，破壞我們的祖靈聖地；新的魚苗才放2年多，現在遭到破壞，真的感到痛心無奈」。江維明說，希望讓高雄南橫的山麓旅遊恢復生機，迎來新曙光。

據悉，其村落多以布農族為主，該地區多年前有一處知名野溪旁的「復興溫泉」，因88風災造成多處道路坍崩、設施損毀。許多溫泉玩家有「王者之湯」及「黃金溫泉」之稱。泉水由岩石孔冒出，水量清澈，泉眼溫度更可達90度以上。一般生雞蛋放在泉眼燙煮，約10分鐘可食用。

據了解，法律明令採捕水產動植物不得使用毒物、炸藥、電氣或麻醉物，屬違法行為，罰則非常重，因此呼籲民眾避免違反破壞漁業資源。

▲部落居民在網路痛心留言。（圖／記者宋德威翻攝）

▲▼前往高雄桃源區復興溫泉的交通不易，沿途需翻山涉水。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲溫泉煮蛋。

▲復興野溪溫泉現況。

▲江維明（圖）說，前往復興溫泉的沿途景致優美，是一處私密的絕佳野湯景點。該泉質屬於弱鹼性碳酸泉，泉水的溫度高，可達攝氏60-80度，泉水由岩石孔冒出，水量清澈，泉眼溫度更可達90度以上。一般生雞蛋放在泉眼燙煮，約10分鐘可食用。