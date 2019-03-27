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新光三越百萬組化妝品特惠3.6折起　滿3千送3百「直接現抵」

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▲新光三越2019初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲新光三越2019初夏購物節4／3開跑。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

全台分店最多的新光三越百貨，在其他同業母親節首波優惠開跑時，其促銷活動「初夏購物節」也在4／3正式登場，推出化妝品滿3,000元送300元抵用券；貴賓卡全館消費滿5,000元送300元抵用券優惠，祭出100萬組化妝品特惠組，最低3.6折起。針對網路「美麗台」還推消費滿3,000元「直接現抵」300元促銷。

▲新光三越2019初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲佳麗寶IMPRESS UV防護菁華液防護發燒組，價值7,220元，貴賓卡友價2,655元，約3.6折。

繼統一時代百貨、台北101購物中心陸續釋出母親節首波優惠方案後，新光三越也針對母親節前奏「初夏購物節」公佈促銷，今年強調推出歷年最多20萬組獨家美妝特惠，集結120個品牌，共超過100萬組5折起特惠組合，搶攻春季化妝品的市場商機。

今年新光三越母親節檔期優惠實體、虛擬齊發，除了現場購買化妝品享有滿3,000元送300元抵用券外，就算不在現場，使用APP利用skm pay的「線上專屬選物」專區，除可搶到30款熱門化妝品特價、買一送一等優惠外，也可配合滿千送百優惠，直接線上付款，還省去排隊時間。

▲新光三越2019初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲雅詩蘭黛經典小棕瓶組，價值5,256元，特價3,850元。

另也能省下時間的還有新光三越線上美妝平台「beauty stage美麗台」，4／3起至4／24期間，全站消費滿3,000元即可現折300元；滿5,000元可現折500元；滿6,000元可現折600元，連兌換電子禮券的功夫都省下了。

統一時代百貨首波「美人節」也將於3／28起登場，推出化妝品、少淑女裝與運動休閒消費累積滿3,000元送300元抵用券，3／28至4／7，聯名卡加碼滿5,000元再送500元抵用券；台北101購物中心首波促銷從4／3至4／10開跑，針對聯名卡全館單筆滿1萬元送1,000元抵用券，指定店家單筆消費滿5萬元送3,000元抵用券；分期單筆滿3萬元，加贈900元抵用券。

▲新光三越2019初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲M.A.C X EL SEED聯名系列彩妝。

▲新光三越2019初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲LANCOME 絕對完美唇膏粉漾玫瑰版。

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關鍵字：母親節,新光三越,統一時代,台北101,滿額,現折,回饋,初夏購物節

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