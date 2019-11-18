人妻偷藏保險套！夫愣1秒驚覺「綠光罩頂」　結局超傻眼

▲臥室發現保險套、不明男性內褲，人夫懷疑妻子出軌。（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市40多歲蔡姓人妻22年前跟大19歲的郭男結婚，全家移民加拿大，但近年夫妻倆卻鬧離婚。人妻表示，老公本來定期寄生活費，現在卻中斷。人夫反控，他跟老婆行房都不戴套，卻在加拿大家中發現陌生男性內褲、保險套，合理懷疑老婆出軌。

判決書指出，夫妻1997年12月婚後生子，全家移民加拿大，但郭男獨自返台工作，雙方聚少離多，平時都是寄生活費到加拿大。

蔡女指控，丈夫整天疑神疑鬼，她只是不願行房，就被懷疑出軌，如今丈夫不給生活費，還會倚仗經濟優勢對她言語羞辱，甚至騷擾娘家，希望法院准許離婚。

郭男反控，他近年來工作不穩定，曾要求妻子返台生活，卻被拒絕，後來他2014年到加拿大探望妻小，妻子無預警要求離婚，住處又有多件神秘男性內褲，以及3個未拆封保險套，讓他不禁懷疑太太外遇，因為他平時根本不戴套。

郭男強調，他10幾年來往返加、台兩地，戮力賺錢養家，克盡人夫人父職責，如今發現的數件M號男性內褲，兒子身材根本穿不下，妻子也無法合理交代保險套原委，婚姻破裂責任怎麼能歸咎於他？

新北地院認為，夫妻倆雖關係不睦，但人夫明顯對原告仍繫有愛情，希望竭力挽回婚姻家庭，盼妻子回心轉意，若就婚姻破裂及加劇隻可歸責性來看，蔡女責任明顯大於被告。再者，蔡女主張丈夫惡意遺棄，應負舉證責任，更何況郭男長期以來已善盡照顧妻兒之責。

不過，法官調查發現，2人在1997年登記結婚，民法修正前第982條第1項規定，結婚應有公開儀式及2位以上證人， 但雙方當時根本沒有公開結婚，因此判決2人婚姻無效，全案仍可上訴。