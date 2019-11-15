出軌妻子親妹！50歲男「偷生一兒」被抓包...離婚10年後悔：大兒子被砍了

▼趙男當初外遇的對象竟是前妻的親妹妹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江西省南昌市一名50歲的趙姓男子和前妻育有2兒1女，但卻因為出軌而走上離婚這條路。據悉，他偷吃的對象正是前妻的親妹妹，兩人甚至還生下了一個兒子。不過，離婚後的趙男得知自己的大兒子被砍，當場後悔不已，想回去看看孩子卻屢屢遭到前妻拒絕。

綜合陸媒報導，前妻萬女氣憤表示，自己與趙男已離婚10年，「當初他先出軌搞外遇，還在外生了一個兒子。」趙男的姐姐也透露，弟弟現任的妻子就是萬女的親妹妹，「這樣的行為實在是讓他自己無地自容。」

趙男坦承，確實是自己出軌在先，但他當時想到前妻要養3個孩子不容易，所以把房子都留給萬女了。他提到，當初兩人生活在一起非常不合，時常吵架，離婚後看見3個孩子都和母親關係比較好，所以就把孩子全都給萬女，「雖然我曾經有爭取過大兒子的撫養權，但是卻遭到拒絕，沒想到現在兒子竟然被砍受傷了。」

▲趙男與萬女已離婚10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

萬女在和趙男離婚後，又與另一名男子共同生活。萬女提到，「大兒子患有精神病，有段時間因為發病而毆打自己，他的繼父因為看不下去，便拿刀試圖阻止。」她接著說，「沒想到，孩子的繼父一時失手，不小心砍傷了大兒子，之後坐了6個月的牢，但出來之後仍和我們一起生活。」

不過，趙男不滿表示，大兒子只是心裡有問題，並沒精神疾病，只要進行心理諮詢就可以解決，「可是前妻不斷將兒子送到精神病院，只要她自己一不順心就這樣，前前後後共送了5、6次。」他強調，想將大兒子接到自己身邊，或許自己的陪伴能讓兒子的病好轉。

據悉，趙男事後試著和前妻溝通，並向2個孩子達成協議，「若大哥哥從精神病院接回來，就必須花更多的時間去陪伴他，讓他的病趕快好起來，不要再把他送到精神病院，應該進行心理治療才對。」

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