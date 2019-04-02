高鐵南延屏東「退回重擬新方案」　西高鐵、東快鐵環島網達共識

▲高鐵延伸屏東案，交通部退回鐵道局再擬新案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部審查高鐵南延屏東新闢路線可行性報告，初步認為舊有2路線「都不可行」，但在審查會議中，有達成「環島高鐵網」共識，將以西高鐵、東快鐵為前提作為規劃。至於南延屏東路線，則由鐵道局和屏東縣政府再評估新路線。

交通部針對高鐵南延屏東案，先前提出兩條路線，第一案是從高雄燕巢出岔，要花費756億元，路線長度13.2公里到14公里，行車時間以台北到屏東來看，每一站都停約要136分鐘，直達車約95分鐘。

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第二案則是從高鐵左營站出岔，經費約619億元，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東每一站都停，行車時間同樣是136分鐘，但直達車卻要109分鐘。

▲高鐵延伸屏東案，審查委員認為評估的舊有2路線都不可行。（圖／記者賴文萱攝）

交通部2日召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，但多數委員認為高鐵南延屏東財務可行性低，而且路線只延伸到離左營較近的屏東市，對於整體屏東交通無太大幫助，最後三度把方案退回鐵道局，由鐵道局再與屏東縣政府重新研究新路線方案，之後再送交通部審查。

不過，審查會議中也達成要發展環島鐵路網的共識，同意在短中長期發展下，延伸屏東有其必要性，未來將採取「西高鐵、東快鐵」等模式，全面檢視各種路線整體規劃。