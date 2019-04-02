　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵南延屏東「退回重擬新方案」　西高鐵、東快鐵環島網達共識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵延伸屏東案，交通部退回鐵道局再擬新案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部審查高鐵南延屏東新闢路線可行性報告，初步認為舊有2路線「都不可行」，但在審查會議中，有達成「環島高鐵網」共識，將以西高鐵、東快鐵為前提作為規劃。至於南延屏東路線，則由鐵道局和屏東縣政府再評估新路線。

交通部針對高鐵南延屏東案，先前提出兩條路線，第一案是從高雄燕巢出岔，要花費756億元，路線長度13.2公里到14公里，行車時間以台北到屏東來看，每一站都停約要136分鐘，直達車約95分鐘。

請繼續往下閱讀...

第二案則是從高鐵左營站出岔，經費約619億元，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東每一站都停，行車時間同樣是136分鐘，但直達車卻要109分鐘。

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵延伸屏東案，審查委員認為評估的舊有2路線都不可行。（圖／記者賴文萱攝）

交通部2日召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，但多數委員認為高鐵南延屏東財務可行性低，而且路線只延伸到離左營較近的屏東市，對於整體屏東交通無太大幫助，最後三度把方案退回鐵道局，由鐵道局再與屏東縣政府重新研究新路線方案，之後再送交通部審查。

不過，審查會議中也達成要發展環島鐵路網的共識，同意在短中長期發展下，延伸屏東有其必要性，未來將採取「西高鐵、東快鐵」等模式，全面檢視各種路線整體規劃。

ET快訊
快訊／台東規模5.6地震！高雄、屏東、嘉義震度4級
抓姦名醫偷吃影片曝光！妻怒罵20歲小三：騎別人老公很爽是不是
最新清明連假天氣出爐！彭啟明：比原先預測好很多

關鍵字：高鐵南延,高鐵屏東,鐵道局,交通部,高鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

台灣虎航直飛長灘島開航了！　不用轉機「2個多小時就到」

林佳龍親曝推薦謝世謙升華航董座原因　「無關任何派系考量」

慶祝新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

高鐵最新票價核定！「北高可漲至1560元」　林佳龍說話了

Uber條款再戰！北區座談租賃車業怒退席　千人高吼「凱道見」

何煖軒給華航內部告別信曝光　2000字訴「所有責任我一肩扛起」

一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

快訊／全台有感！09：52台東規模5.6地震　高雄屏東嘉義震度4級

快訊／清明連假訂位太滿！高鐵「再加開3加班車」　各站停靠全車自由座

謝世謙接掌華航祕辛…2大咖相挺　苦熬40年登董座

最新清明連假天氣出爐！彭啟明：比原先預測好很多　「北部周日轉雨」

Hotels.com訂馬爾地夫住宿　她到了傻眼…狼狽找房到凌晨：我怎還敢訂？

取材自真人真事！《重述：街角的兇殺案》讓人心寒到發抖

3小時就到！遠航4月起每周3班直飛新潟　不用人擠人「賞櫻秘境」曝

一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

清明連假首日最塞！8張圖讓你秒懂國道「15易塞地雷路段」

卓溪布農族祭祖講述「喀西帕南事件」 　緬懷祖先抗日事蹟

陸生共諜周泓旭吸收官員免坐牢　再涉吸收王炳忠遭起訴

大馬公開賽／周天成今首輪對決林丹　麟洋配硬碰世界第一

《必比登推介》24家夜市小吃出爐　藍家割包等15家新入榜

好大物先綁住　阿庫納簽8年1億美元延長合約

比特幣逆勢飆漲20%　31億神秘大單受矚目

日媒刊李登輝　揭24年前台海危機有一通機密電話

黃光芹再加告20名網友　怒嗆「栽贓別人是綠蛆的韓蛆並不可愛」

TOYOTA RAV4撞擊測試剛性表現大幅進步　唯獨頭燈照明度差了些

被繼承人股票配股利　過世前報遺產稅　過世後報綜所稅

王陽明「13歲中分頭舊照」曝光！　網看傻：這是誰

生活熱門新聞

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

Hotels.com訂馬爾地夫..

尪請喪假！同事傳LINE教訓　..

6÷2(1+2)=？　150萬..

嘉藥生扮鬼集體卡陰！當年始末曝..

一張圖看清明連假天氣！2波鋒面..

國道9處交流道「電眼取締王」曝..

最新清明連假天氣出爐！彭啟明：..

一掀蓋「撒尿泡麵」傻住！網友笑..

出500萬也約不到　她錯失億級..

窮父拒開刀　暖醫塞5千：你要養..

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

奧迪休旅停歪　他拍照酸文被砲

更多熱門

相關新聞

解決溪北交通瓶頸 台鐵高架化打通高鐵廊道

針對溪北地區的總體建設方面，多年來存在許多問題，台鐵的平交道通過新營市區，造成交通壅塞用路人險象環生，許多市民透過臉書陳情，礙於這些建設必須透過中央處理，所以溪北地區的交通建設一直延宕不前，顏純左以多年的行政經驗，提出台鐵高架化並打通高鐵廊道解決政策。

5／20前繳清汽燃費可抽獎　總額百萬

高鐵清明連假「熱銷時段」曝光！

Uber條款吵不停！租賃業高喊凱道見

高鐵最新票價核定！最高可漲1成

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

美女議員李倩萍　驚爆離婚

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍毆

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟睡死

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

麥當勞大薯限時7週買一送一！

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面