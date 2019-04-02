　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5／20前繳清汽燃費可抽獎！　抽出160人總獎金100萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲三重橋,機車潮。（圖／記者黃克翔攝）新logo

▲台灣目前汽燃費採「隨車徵收」方式。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／台北報導

為了響應省紙減碳政策，交通部公路總局推「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，只要自用汽車及機車車主在5月20日前，先行繳納108年度汽燃費者，皆可參加抽獎活動，總共會有160個名額，總獎額100萬元，獎項分別為郵政禮金3萬元（10名）、1萬元 （50名）、2仟元（100名），8月30日抽獎。詳情點我

公路總局表示，自用汽車及機車車主只要在5月20日前自願提前繳納108年度汽燃費，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合參加資格者，透過電腦「隨機抽選」。另外，公路總局提供提前繳納汽燃費管道，只要透過下述管道繳納，均無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，要先洽詢各發卡行庫相關手續費金額。

請繼續往下閱讀...

一、線上繳納：

1. 監理服務網或手機下載「監理服務App」，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（監理服務App限車主為自然人）。

2. 電話語音轉帳：服務專線412-1111或412-6666；電話號碼6碼地區，請撥41-1111或41-6666，服務代碼均為169# ；以手機撥打請於服務專線前加區域號碼，例如：台北市02-4121111。

3. 便利商店多媒體機：統一（7-11）、全家（FamilyMart）、來來（OK）、萊爾富（Hi-Life）。

二、臨櫃繳納：公路總局局各區監理所（站）

ET快訊
虎媽帶小四女兒「私刑反霸凌」　衝教室當全班面「給我用力打」
漫威迷暴動了！小7「8種復仇者聯盟」　集點商品一次看

關鍵字：汽車燃料費,汽燃費,公路總局,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明連假首日最塞！8張圖讓你秒懂國道「15易塞地雷路段」

卓溪布農族祭祖講述「喀西帕南事件」 　緬懷祖先抗日事蹟

5／20前繳清汽燃費可抽獎！　抽出160人總獎金100萬

飲水機前小聊！一掀蓋「撒尿泡麵」傻住...濃湯全掰了　網笑噴：被邊緣

大陸肉品又出包！豬肉乾、火腿腸再驗出2件非洲豬瘟病毒

謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

飛越10382公里！旅美球迷特地返台...為親眼見恰恰　側拍影片曝光惹淚崩

人生好迷惘？其實最大問題不是迷茫　而是「無法起床」

小學生數學題6÷2(1+2)=？考倒大學生　300萬網友爭論不休

尪請喪假！同事傳LINE教訓…「每次都你休」嗆業績差　妻怒電50字狂翻

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

清明連假首日最塞！8張圖讓你秒懂國道「15易塞地雷路段」

卓溪布農族祭祖講述「喀西帕南事件」 　緬懷祖先抗日事蹟

5／20前繳清汽燃費可抽獎！　抽出160人總獎金100萬

飲水機前小聊！一掀蓋「撒尿泡麵」傻住...濃湯全掰了　網笑噴：被邊緣

大陸肉品又出包！豬肉乾、火腿腸再驗出2件非洲豬瘟病毒

謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

飛越10382公里！旅美球迷特地返台...為親眼見恰恰　側拍影片曝光惹淚崩

人生好迷惘？其實最大問題不是迷茫　而是「無法起床」

小學生數學題6÷2(1+2)=？考倒大學生　300萬網友爭論不休

尪請喪假！同事傳LINE教訓…「每次都你休」嗆業績差　妻怒電50字狂翻

日職／陽岱鋼中斷開季安打　1打點但被2K、守備滑倒

嘴大眼開..盧廣仲撞臉史迪奇！　神奇「出怪招」秒收服小孩

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」　一秒Get養了

京城銀擺脫華映陰霾　首季賺近20億元

張嘉倪接受專訪「嫌問題太多」　畫面曝光…網酸：耍大牌！

蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

不斷更新／陳凱倫打退史博威　悍將4上6比1桃猿

《與惡》李大芝爆紅…陳妤2前年得金鐘：沒人記得我

海參喵在床上嚇到「液態亂搖」　媽笑：媲美好萊塢演技

「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

生活熱門新聞

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫..

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

奧迪休旅停歪　他拍照酸文被砲

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞..

窮父拒開刀　暖醫塞5千：你要養..

孕媽「胎夢」收體虛男孩　出生長..

正妹同事邀泡湯過夜　老司機神回..

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

嘉藥生扮鬼集體卡陰！當年始末曝..

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

電鍋15年不壞！她哀怨曝最大困..

夜奔四海豆漿　狂掃5盒驚呆闆娘

出500萬也約不到　她錯失億級..

更多熱門

相關新聞

Uber條款吵不停！租賃業高喊凱道見

Uber條款爭議未解！交通部公路總局2日在台北士林監理站舉行第四場修法分區座談，逾千名平台代僱駕駛到場聲援，表達拒絕修法的立場。在座談會中，租賃車業者在陳述完意見後，強烈表達不願接受計程車業者也要表達意見，最後業者代表全數退席抗議，並在場外宣布4月中要重上凱道陳抗，要求撤回「103-1惡法」修法。

高鐵最新票價核定！最高可漲1成

謝世謙接華航董座！機師工會說話了

華航董座「謝上何下」！林佳龍想法曝光

觀光局前副座轟林佳龍噁心！交部還原逼退真相

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面