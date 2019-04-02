5／20前繳清汽燃費可抽獎！　抽出160人總獎金100萬

▲台灣目前汽燃費採「隨車徵收」方式。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／台北報導

為了響應省紙減碳政策，交通部公路總局推「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，只要自用汽車及機車車主在5月20日前，先行繳納108年度汽燃費者，皆可參加抽獎活動，總共會有160個名額，總獎額100萬元，獎項分別為郵政禮金3萬元（10名）、1萬元 （50名）、2仟元（100名），8月30日抽獎。詳情點我

公路總局表示，自用汽車及機車車主只要在5月20日前自願提前繳納108年度汽燃費，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合參加資格者，透過電腦「隨機抽選」。另外，公路總局提供提前繳納汽燃費管道，只要透過下述管道繳納，均無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，要先洽詢各發卡行庫相關手續費金額。

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一、線上繳納：

1. 監理服務網或手機下載「監理服務App」，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（監理服務App限車主為自然人）。

2. 電話語音轉帳：服務專線412-1111或412-6666；電話號碼6碼地區，請撥41-1111或41-6666，服務代碼均為169# ；以手機撥打請於服務專線前加區域號碼，例如：台北市02-4121111。

3. 便利商店多媒體機：統一（7-11）、全家（FamilyMart）、來來（OK）、萊爾富（Hi-Life）。

二、臨櫃繳納：公路總局局各區監理所（站）