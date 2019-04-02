「令和」究竟什麼意思？安倍這樣解答　東京爆《萬葉集》搶購潮

▲日本官房長官菅義偉公布，未來新年號選定為「令和」。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合外電報導

日本明仁天皇將於4月30日正式禪位，由德仁皇太子於5月1日即位，代表著平成時代的結束，以及另一個新時代的開始。日本政府1日公布新年號為「令和」，出自日本和歌集《萬葉集》，不少人都好奇，「令和」究竟代表什麼意思和期許？日本首相安倍晉三在記者會中給出了官方解答。

「令和」的出處是《萬葉集•卷五•梅花歌卅二首•並序》，原文為「于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。」其出「初春令月、氣淑風和」，描寫的是美好的初春時節，氣息溫和怡人的光景。

安倍晉三在記者會中表示，「令和」代表的含意，是「如同歷經嚴寒，在春天再度來臨時盛開的梅花一樣，希望每位日本國民都能夠在對明日的希望中，綻放各自的花朵。」

接替「平成」的「令和」，是日本自西元645年飛鳥時代孝德天皇的「大化」以來第248個年號，也是首次不引用中國古代經典，改採用日本傳統典籍。在記者會上，有媒體提問，為何此次要打破1400年慣例，改引用日本經典？安倍回答，日本將迎來重大轉捩點，但無論時代如何演進，日本仍保有絕不消失的價值，因此才會選擇以日本典籍來決定新年號。

▼ 日本德仁皇太子、雅子妃夫婦 。（圖／達志影像／美聯社）



過去的247個日本年號全部都出自於中國古典，例如「平成」就出自《史記‧五帝本紀》的「內平外成」、「明治」出自《易經》的「聖人南面而聽天下，向明而治」、「大正」出自《易經》的「大亨以正，天之道也」。而日本使用最久的年號「昭和」，則出自《書經》中的「百姓昭明，協和萬邦」。

至於新年號究竟是如何選定的？安倍晉三1日晚間在NHK節目上表示，關於新年號選定過程的文書，由於提出此年號方案者是一位德高望重的人士，因此有必要等到30年後再向大眾公布。安倍透露，他也是上個月才首次見到「令和」一詞，當時內閣官房長官菅義偉委託多名學者研擬新年號，彙整各方案後向他報告。

根據日本《公文書管理法施行令》規定，政府官方文件最長可保密30年，期間不轉移至國家檔案館收藏。

▼ 明仁天皇將於4月30日禪位於皇太子德仁，是近代日本首位生前退位的天皇。右為皇后美智子。（圖／達志影像／美聯社）



關於新年號的另一個疑問是，外國媒體究竟該如何將「令和」二字翻譯成英文。令和的發音為「Reiwa」英國廣播公司（BBC）認為，令字同時有「命令」、「秩序」或「吉祥」之意，而和字則簡單得多，代表「和諧」或「和平」。BBC依照字面上意思，以「order and harmony（秩序與和諧）」來形容日本的新年號；相較之下，《華爾街日報》（WSJ）以「auspicious（吉祥）」來形容，而《衛報》（The Guardian）則翻譯為「fortunate harmony（幸運和諧）」，似乎都能算是更為貼切的譯法。

值得一提的是，就連日本網友對「令和」二字蘊含的意義也不比外國人熟悉。根據NHK報導，在新年號公布後的20分鐘之內，搜索「萬葉集」的次數就多達7萬多次，而查詢「令和是什麼意思」的搜尋次數也不斷增加。

《日刊體育》則報導，在新年號公布後，古籍《萬葉集》一時躍上公眾目光，所有與《萬葉集》有關的書籍都開始熱賣。紀伊國屋書店新宿本店表示，該店有關《萬葉集》的庫存書，在新年號公布後一天之內銷售一空。

▼各大報都刊印號外在街頭派發，引來民眾爭搶。（圖／達志影像／美聯社）

