台中外語補習班「ANL艾而歐語」無預警停業　女大生9萬學費全卡死

▲ANL艾而歐語的YouTube頻道尚未關閉，但臉書、官網已經全部刪除。（圖／翻攝自YouTube／ANL艾而歐語）

突發中心／綜合報導

台中市知名外語補習班「ANL艾而歐語」上週五（3月29日）驚傳無預警停業，連部分教職員都是在不知情的情況下「被失業」，3月的薪水也還沒領到；另一名劉姓女子花了13萬元幫讀大學的女兒報名學日語和西班牙語，現在還有9萬多元的課程還沒上，補習班就拉下鐵門，根本不知道該怎麼辦。對此，業者透過LINE公告確實會停業2、3個月整頓內部組織，承諾一定會處理師生的損失。

劉姓女子向《蘋果日報》表示，自己去年10月幫就讀大學一年級的女兒報名學日語和西班牙語，繳了13萬元的費用，一週上課一次、每次3小時，沒想到週六女兒要去上課，卻發現補習班大門深鎖，打電話也沒有人接，連老師也不知道為什麼會停業，剩下9萬多元的課程就卡在那裡，想拿也拿不回來，原先聽聞「ANL艾而歐語」是台中知名的老牌外語補習班才會報名，如今真的不知道該怎麼辦了。

▲網友在Google評論上留下一星負評。（圖／翻攝自Google評論）

據了解，部分師生發現補習班無預警停業後，立即前往警局報案。而業者現階段已經關閉所有臉書頁面，就連官方網站也刪除，僅透過LINE公告會停業2、3個月整頓內部組織及財務，不排除會在3個月內恢復營業，一定會幫忙處理每位師生的損失。

不過，由於所有可以聯繫業者的管道幾乎都被刪除，還有網友氣到直接在Google的評論留下一星負評，同時提醒其他受害者記得報案，「若附近派出所不受理，可以請他們聯絡台中育才派出所，已受理刑事案件調查。」