櫃姐摩鐵遇千萬董娘抓姦　人夫嚇問「衛生紙沖掉沒？」

▲劉妻認定丈夫與高女在摩鐵曾發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／台北報導

台北市高姓櫃姐在臉書社團認識已婚的劉姓某公司負責人，兩人因為股市投資聊得很投緣，還相約到摩鐵見面，沒想到竟然被對方的妻子逮個正著，情急之下還在車內狂問「慘了」、「她會不會打我」。雖然一審判高女必須賠償劉妻30萬元，但她對於這樣的結果感到不滿，上訴至高等法院，最後卻還是慘敗。

劉妻聲稱，自己是留美學士，結婚後一直專注於幫丈夫管理公司，還要照顧家庭、子女，雖然辛苦但沒有任何怨言，後來發現丈夫疑似外遇，2017年11月29日下午前往摩鐵一探究竟，沒想到竟然真的看到兩人一起走出來，行車記錄器還錄到曖昧對話，包含女方直呼「慘了」、「她會不會打我」，男方也回應要先把對話內容、帳號都刪掉，甚至說出「妳剛剛那團衛生紙有沒有沖」等話。

▲劉男在車上詢問高女是否有把衛生紙沖掉。（示意圖／記者陳俊宏攝）

而被指控是小三的高女反駁，她是在臉書社團認識劉男，得知對方精通股市理財，給出的資訊也確實都能賺到錢，才會相約見面進一步討論投資的事，「他提議要找安靜的地方詳談，結果卻把車開進摩鐵，我們只在房內吃東西、聊天，但沒有聊過私生活，也沒有做不該做的事。」等到談完離開時，劉妻就突然從旁邊衝出來，並對著車子狂吼，讓她嚇了一跳。

不過，一審法官依據行車記錄器裡的對話內容，判定兩人有發生性關係，因此裁定高女須賠償劉妻30萬元，但她不服提出上訴。高等法院法官認為，高、劉兩人遇到攔阻時，急著刪除雙方的聊天內容，還頻頻確認是否有沖掉衛生紙，可見確實有不正當的交往，只是考量到她在百貨公司擔任專櫃小姐，名下財產約175萬元，劉妻協助管理公司，名下財產共1532萬元，雙方財力差距很大，因此裁定維持一審判決，全案確定。