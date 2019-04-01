婦聯會再敗！黨產會凍結資產　2度聲請停止執行遭駁回

▲婦聯會2聲請停止黨產會做出的凍結處分執行，台北高等行政法院裁定駁回。（圖／資料照／婦聯會提供）

記者楊佩琪／台北報導

不服被黨產會認定為國民黨附隨組織，而遭凍結資產的婦聯會，日前第2度向法院聲請停止執行。但台北高等行政法院認為，客觀情勢並無變動，就《行政訴訟法》要件審查，與最高行政法院的判斷仍為一致，無停止執行的必要，因此駁回聲請。

2018年2月，黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結其名下資產，婦聯會因此提起行政訴訟，聲請停止執行。當時北高行認為，婦聯會與中投、新裕公司被認定為附隨組織的狀況相同，法院已就2公司的處分有違憲之虞，聲請釋憲並停止訴訟，因此婦聯會部分，無再聲請釋憲的必要，且若不停止執行，將對婦聯會的財產造成難以估算的損失，因此裁准停止處分。

不過黨產會提出抗告，最高行政法院認為婦聯會的財產是否為不當取得，需以《黨產條例》另行認定，且當時婦聯會的資產還未被禁止動用，因此2018年12月自為裁定駁回聲請，婦聯會因此再度提起聲請。

台北高等行政法院1日裁定駁回，理由是此次聲請的客觀情勢與過去並無不同，應維持最高行政法院之裁定，無停止執行的必要。

【更多新聞】

影／陳水扁「保外就醫當網紅」 藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

「投資1000月領700元」 百博集團誆投資博奕吸金上億元

按摩女控訴被男客欺負 完事去結帳「下次記得指定我」