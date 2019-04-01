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吳敦義拒坐「皇帝椅」　4/10前會韓國瑜談初選

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▲▼吳敦義出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義對於參選2020總統已意興闌珊，1日上午至鹿港護安宮參拜結束後，行經宮廟一旁一處被稱為「皇帝椅」的石頭古蹟，被廟方人員力拱上去坐看看，他兩度嚴正推辭表示「我不能去坐，我不能去坐」。此外，吳敦義也在受訪時表示，4月1日到10日之間，他會和高雄市長韓國瑜見面討論明年總統選舉國民黨提名人選的事宜。

吳敦義表示，4月1日到10日，他和韓國瑜見面後，會深入討論明年總統選舉國民黨提名人選的事宜，確切時間雙方還在聯繫協調中。韓國瑜對他說，如果他到高雄促成「吳韓會」，韓國瑜說不敢當，要來台北看他，但若他在高雄有很多老朋友，如果也順道可以拜訪好友，韓國瑜也會很鄭重接待他。

媒體再問有無可能與前立法院長王金平、前新北市長朱立論會面，吳敦義說，在吳韓會後，他會與2位副主席詹永權、郝龍斌，3人一起與王金平、朱立倫會商討論總統提名人選。

參拜結束後，行經宮廟一旁一處被稱為「皇帝椅」的石頭古蹟，被廟方人員力拱上去坐看看，他2度嚴正推辭表示「我不能去坐，我不能去坐」。廟方人員再鼓勵吳敦義摸摸看，吳敦義也堅持「我就是看看而已，看看啊，摸不得啊」、「我看看就好」，反要陪同的立委柯呈枋、宮廟主委、彰化、鹿港官員等人先摸，直到6人先後摸過，吳才在眾人簇擁下摸，稱「你摸過我摸就沒有問題」。

對於傳出郭台銘可能參選，吳敦義表示，「我沒有聽說什麼，所以我就不能有什麼看法。」

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關鍵字：國民黨,吳敦義,韓國瑜

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