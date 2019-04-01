「韓國瑜已是一哥」　學者喊話三太陽：為何利害關係看不清？

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020選戰腳步近逼，國民黨內拱高雄市長韓國瑜征戰的聲浪不斷。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉1日在臉書向國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平喊話，「為什麼這些利害關係我都看得出來，你們三位久經政壇歷練，卻看不出來呢？」

胡幼偉表示，「吳主席，您明知韓國瑜有不能參加初選的苦衷，也已了解藍營基層『給我韓國瑜，其餘免談』的聲浪，為什麼不一肩承擔，決定直接徵召韓為國民黨總統候選人呢？」難道覺得，不得罪朱立倫和王金平，比順應民心，讓韓國瑜為國民黨重新拿回執政權更重要嗎？

胡幼偉提及，「立倫兄，你明知韓國瑜已是國民黨一哥，多數藍民強烈要求韓選總統，你怎不明白，現在，對你而言，趕快順應民意讓賢，先坐穩國民黨二爺的位子，日後再圖大業，才是你的當務之急呢？」難道朱立倫不知道「如果黨徵召韓，我一定支持」跟「我願意以大局為重，退出角逐總統職位，建請黨直接徵召韓為本黨總統候選人」的差別？若國民黨徵召韓國瑜為總統候選人，或朱立倫在初選中敗給韓國瑜，如此以來，朱立倫就是被捨棄的人，日後還有政治前途嗎？

胡幼偉提到，「王院長，您堅持出來選總統，表示還想為國家社會做事。現在民心在韓那邊，您卻堅持與民意抗衡，不肯退讓，難道做不成總統，連國民黨三爺的位子也不要嗎？一定要走『不做總統就回家養老』的這條路嗎！」王金平若表態讓賢，並幫韓國瑜擺平「高雄苦衷」，國民黨改由韓國瑜領軍重新執政，那麼王金平便是功臣，屆時有許多重要位子可坐，「那您也不要嗎？」

最後胡幼偉感嘆，為什麼這些利害關係他都看得出來，吳敦義、朱立倫與王金平等3位久經政壇歷練，卻看不出來？他想問，如果他的意見，「剛好也是大多數藍營基層的心聲，你們要順應基層民意嗎？」