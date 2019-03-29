狠心女2年狂挖890萬還讓養父睡地板　他斷氣前含淚終止收養關係

▲桃園市吳姓女子遭何姓養父提告虐待與侵占近千萬元存款，臨終前聲請終止收養關係，桃園地院判處吳女2年4個月有期徒刑，同意終止收養關係。（示意圖／CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子因無子女，於2012年間收養吳姓女子為養女，但吳女卻以購物、看診拿藥與生活費為由，陸續盜領何男存款，還拿走印章、存簿代為保管，短短2年存款被提領890餘萬元，吳女讓何睡地板、挨餓與住違建，何男因病情惡化向法院聲請終止收養關係，並提告吳女虐待、侵占與偽造文書等罪嫌，桃園地院最近裁定終止收養，再依侵占等罪嫌判處2年4個月徒刑。

地院調查，何姓男子6年前收養吳姓女子為養女，本想老年能有依靠，未料，吳女被收養後，陸續以協助何男購物、看診花費與生活支出等名目，陸續騙走存摺、印章，私下提領何男存款890萬元，何男不甘遭虐待與被騙走存款提告吳女侵占與偽造文書，同時向地院聲請終止收養關係。

何姓男子向地院說，他有糖尿病、高血壓與癌症等病情，需定期回診拿藥，但吳女卻扣留健保卡不讓他看病，因而造成病情惡化，也不讓他對外連絡，錢拿走就算了，不讓他看病簡直希望他病情惡化。

吳女偵訊時辯稱，養父有失智症、行動不便，存摺與印章是養父交代她領取做生活費，提領存款都用在日常花費、探親、整修房屋等等，她對養父生活起居細心照顧，絕無養父所言有虐待情事。

市府社工也指證，訪視時看到何男有睡地板與精神狀況不好等問題，還告訴社工吳女有盜領存款與扣留健保卡，更不讓他對外接觸與打電話。

地院查出吳女在最近2年盜領890萬元，還讓何男身心都受創，先裁定終止收養關係，再依侵占、偽造文書罪判處吳女2年4個月徒刑，無緩刑，由於老先生提告未久即過世，吳女若判刑確定，將面臨牢獄之災。

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