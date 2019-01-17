漏給整本保單矇騙是20年終身型　保戶難負舉證責任吃了敗仗　

▲保戶務必拿到完整的保單條款，並請業務員或是較熟稔保險的親友幫忙了解保障範圍與條款內容。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

保戶怨業務員亂賣讓他以為買的住院險、意外險都是終身型的，哪知繳了20年才知是定期型，憤而提出申訴。只是保戶苦無拿不出有利的說法，可以證明業務員當時銷售保單說是終身型的，因此敗訴。

民眾在20多年前為父母向保險公司投保終身壽險，並附加「健康住院保險附約」及「意外傷害保險附約」。投保時有拿到業務員給的三折式保單，直到日前滿20年時，獲業務員告知有二個附約需繼續繳費才有效，保戶才得知所買的附約並不是終身型，因而向金融消費評議中心提出申訴，要求附約險也應是終身型。

金融消費評議中心委員們根據保戶提出的保單資料，發現該人壽保單只有記載壽險的保險期間為終身，並未載明附約的保險期間也是終身，加上保戶又無法提出其他具體事證，能證明業務員有告知其所買的健康住院保險、意外傷害保險的二個附約險也是終身型的情況之下，委員們也無法支持保戶的主張，保戶因而敗訴。

但保戶認為所收到的三折式的人壽保單上面，沒有詳細註明條款，而是向保險公司申訴後才看到完整的保單條款有寫著「健康住院保險附約」與「意外傷害保險附約」的附約保險期間為一年，才知道是定期型保險，而條款還有說「主契約週年日時，主契約被保險人本人或配偶年齡超過70歲，或子女年齡超過23歲時，本附約對該被保險人之效力即行終止」的內容，都不是在拿到的人壽保單上面可以看到的約定。

只是法律上爭取自我權益時，是需由保戶負舉證責任，也就是說保戶需提出詳細清楚的證據，才能主張業務員20年前招攬購買健康住院險、意外傷害險時有告知是「終身型」的，否則保單條款確實載明為一年期附約險，是無法可以更改的事實，保戶要求恢復二個附約險為終身型效力，仍是沒有獲人壽公司的同意。

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