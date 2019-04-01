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想減肥不要看！　看了口水直流的十大韓綜

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▲《尹食堂》成為當地著名美食餐廳。（圖／翻攝自尹食堂2官網）

▲《尹食堂》成為當地著名美食餐廳。（圖／翻攝自尹食堂2官網）

網搜中心／綜合報導

喜歡追韓綜的人，對於韓國的辣炒年糕、泡麵、部隊鍋、烤豬五花等美食想必非常熟悉，從《一日三餐》、《尹食堂》開始，越來越多以料理為主的綜藝，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要減肥的、半夜想打發時間的通通不要看，看了身材就回不去啦！

▲▼姜丹尼爾現身《咖啡之友》默默捐款。（圖／翻攝自tvN）

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▲姜丹尼爾現身《咖啡之友》。（圖／翻攝自tvN）

第5名-Coffee Friends 咖啡之友
又是一部暖心節目，前進南韓濟州島！由演員好友柳演錫、孫浩俊為主加入崔智友、梁世宗，節目中他們結合當地盛產的橘子入菜，做出一道又一道的橘子創意餐點，不論是橘子咖啡還是果醬、鹹食，都別有一番風味，讓客人到店裡不僅眼睛吃冰淇淋、嘴巴也享受著美食，而他們最終也全數將所得捐給殘基金會。

▲《一日三餐》漁村篇第四季開播。（圖／翻攝自一日三餐第四季官網）

▲《一日三餐》漁村篇第四季開播。（圖／翻攝自一日三餐第四季官網）

第4名-一日三餐
有大哥金光奎、柳海真；小幫手南柱赫、孫浩俊、尹啟相，就要來好好協助餵飽一大夥人的Eric、車勝元，明明是一部鄉村自給自足的體驗節目，最後亮點全放在主廚們的料理，靠著傳統爐灶、親手栽種捕捉的蔬菜和魚，變出一道道創意美食，不只收服製作單位的胃，也餓慘電視機前的觀眾啊！

▲▼金希澈在《人生酒館》聊結婚話題。（圖／翻攝自tvN）

▲金希澈在《人生酒館》聊結婚話題。（圖／翻攝自tvN）

第3名-人生酒館
你知道的南韓代表食物是什麼？多數人都會說「泡菜」，另一項同樣在他們生活中不可或缺的就是「酒」，《人生酒館》沒有熱烈的大火、濃濃的香氣，他們會邀請嘉賓一同到餐廳品嘗美食，而後延伸到請外送進棚，吃著美食、品著美酒，緩緩道出人生故事，節目中介紹不少下酒菜，算是美食節目中少見的題材，是一部看了很餓、內心又能得到啟發的節目。

▲《尹食堂2》開播以來廣受歡迎，收視率狂飆。（圖／翻攝自《尹食堂2》官網）

▲《尹食堂2》廣受歡迎。（圖／翻攝自《尹食堂2》官網）

第2名-尹食堂
知名節目製作人羅䁐錫PD第一季帶著尹汝貞、李瑞鎮、申久、鄭有美前進印尼的峇里島附近的德拉娜安島，在當地開起餐廳、販售韓食，第二季更加入朴敘俊前往西班牙加拉奇科開店，除了看他們獨自開店、備料、料理、招待外，大廚尹汝貞的好手藝，讓電視機前的觀眾超想直奔尹食堂，泡麵、烤肉、餃子、炸雞通通有，不只做的開心，也在當地把韓食推薦給各國的人。

第1名-EXO爬著梯子世界旅行
南韓火熱男團EXO的實境節目，記錄著他們到各地嘗遍美食、買光當地伴手禮的過程，第一季由CBX出發前往鳥取縣，第二季則前往熱情的南台灣，在高雄、墾丁玩透透、吃飽飽，節目中他們有招牌遊戲「爬梯子」，不論是吃飯還是抽床位，通通靠運氣！ 8個人超Man的吃著美食，以及團員間的好感情戲弄也是一大看點。

看了口水直流的十大韓綜（圖／網路溫度計）

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，要減肥的、半夜想打發時間的通通不要看，看了身材就回不去啦！（圖／網路溫度計）

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關鍵字：減肥,美食,韓綜

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