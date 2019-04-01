【廣編】每2人就有1人肥胖　年過50女性最嚴重

【廣編特輯】

圖、文／國泰健檢提供

國泰健檢公布2018年9.3萬名健檢人數肥胖盛行率，其中30歲以上民眾54%肥胖超標，再觀察各年齡層肥胖趨勢，年紀越大，體脂率越高，70～79歲肥胖位居第1佔75%、其次是60～69歲佔72%，第3名為50～59歲佔63%。國泰健檢醫師陳皇光表示，一但年過35歲，新陳代謝明顯減慢，面臨老化、忙碌、運動量減少以及睡眠時間逐漸縮短，部分年長者可能認為不吃肉就是低脂飲食，但其實是錯誤觀念，特別是50歲以上女性，高達76%有肥胖問題，比男性還嚴重。

國泰健檢營養師施瑞雯指出，肥胖的原因很多，減重的方法更多，但減重不該是熱量數字上的加減乘除，應該找到個人問題，例如飲食、血糖、賀爾蒙等問題對症下藥。國泰健檢營養減脂專案特色，由專業營養師團隊，透過一對一營養諮詢，了解飲食習慣、工作類型、生活型態、運動頻率，搭配血液生化數值、家族史，提供個人化菜單，菜單中有關鍵的飲食3原則，「挑食」除了挑對身體助益的食材外，面對外食族也能有挑選合適的選項；「擇食」各類食物當前，建議先將食物分類，針對個人營養需求，再選擇適合及適量的食物；「享食」享受食物帶來的營養素與飽足感，讓減重過程不會餓肚子，食物能「致」病，也能「治」病。