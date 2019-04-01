2020若韓國瑜拒徵召　傳郭台銘「爆炸性出征」





▲郭台銘臉書粉絲頁PO出郭與美國總統川普的合照，引發不少想像空間。（圖／翻攝自郭台銘臉書）



政治中心／綜合報導



藍營基層拱高雄市長韓國瑜參選2020總統，韓脫口說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，遭外界解讀「大的」是指鴻海集團董事長郭台銘。近日甚至傳出，若國民黨主席吳敦義棄選、韓國瑜拒徵召，郭董料「爆炸性出征」，對此，近韓人士透露，韓、郭之間對2020總統選戰並無默契。

《上報》引述不具名近韓人士說法指出，韓結束訪陸曾與幕僚談及總統選舉議題，幕僚提醒，吳敦義有兩張徵召「王牌」，一張是韓國瑜、另一張是郭台銘，韓聽聞訊驚訝問，「郭台銘會出來選嗎？」由此可見，韓、郭兩人並無「默契」，先前雙方在高雄或香港會面時，也都未曾談論過總統選舉。

惟據報導，郭台銘參選總統的消息並非空穴來風，早在今年3月初，就曾有國民黨人士預告，若吳敦義棄選、韓國瑜婉拒徵召參選總統，接下來，黨內總統人選布局「將會有爆炸性發展」，且該人選「絕對是藍營內部都可以接受的公約數」。

據報導，吳敦義認為，郭台銘並非國民黨員，在對岸有龐大事業及財產等必須處理，現階段第一選項，仍是盼徵召韓國瑜參選，除非真的確認韓不選總統，才有與郭台銘談合作的空間及可能性。

據報導，核心幕僚向韓國瑜分析，指前新北市長朱立倫聲勢下滑，韓恐逃不了2020這一局，藍軍支持者希望韓扮演「領頭羊」、帶領國會拚過半席次，「形勢比人強」，韓要不要選總統，可能將由不得他個人來決定。

幕僚並提醒韓國瑜，國民黨總統人選提名布局如何發展，最關鍵的還是掌握在吳敦義手上，建議韓與黨中央之間的關係或隔空喊話，不能太過強硬。