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好市多藏暗器！轉彎「遭重擊正臉」男童暴哭　大媽推車急閃人：不知道

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▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲男童被手推車撞到暴哭。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣民眾喜愛，每到假日總是擠滿消費人潮，走進賣場更能看到1人1推車的盛況。一名女網友在臉書貼文，分享自己在好市多目睹「手推車」變成隱藏暗器、直撞男童臉的畫面。小男孩當場被嚇哭，讓她忍不住直呼「請大家在逛街有推購物車時，真的要『小心再小心』」。

女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她當時把購物車停旁邊等人，剛好看到一位婦人很急地推著購物車；而轉彎處有位爸爸帶著2個小孩，其中一個小男孩身型比較小，和購物車差不多高，人則是站在把手處。沒想到，推車婦人轉彎時，擦撞到對方的購物車把手，讓把手直接撞擊到小男孩的臉，小朋友也當場被嚇到哭。

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▲▼好市多 。（圖／資料照）

▲原PO說，推購物車時要很小心，不要撞到別人。（圖／資料照）

讓原PO傻眼的是，婦人間接撞到小男孩後卻直接走人，讓她看不下去、相當有正義感地上前告知「妳撞到人了」，婦人卻還是繼續往前走。這時，小男生的母親剛好走過來，便請問她「是哪位？」原PO也如實告訴對方「我覺得不管妳有沒有讓人受傷還是怎麼樣，妳都還是要跟對方說聲『對不起』」。

於是，小男孩媽媽便去找婦人，「婦人家的態度真的很不好，我是到我先生過來時，我跟我先生說，孩子們給你顧著，我過去幫那位媽媽」，她便告訴婦人「妳撞到人家爸爸的購物車，剛好也撞到孩子」；也大聲批評，「妳撞到人還走！？婦人家妳的態度真的很不好！難怪孩子的爸爸真的很生氣，妳還說妳不知道？」

▲▼好市多 。（圖／資料照）

▲原PO目睹婦人推購物車間接撞到男童。（圖／資料照）

最後終於因為原PO一句話「賣場都有監視，我們來調監視器」，婦人才開口「是我的錯，對不起！」但態度讓原PO覺得根本是敷衍了事。「小男孩的爸爸還是很生氣啊！之後我就跟小孩子的媽媽說：『先看看孩子的眼睛有沒有怎麼樣了』。安慰後，我就走了」，原PO最後忍不住說，同理心真的很重要，也提醒「有推購物車的人要注意安全！」

看到貼文後，其他人也紛紛直呼，好市多的手推車真的很可怕，「所以帶小孩都放推車裡，小孩站在推車附近幾乎看不到，隨便就會被撞到頭部和臉部」、「手不可以扶推車，人多的時候真的很怕小孩的手被夾到」、「我還看過直接撞到孕婦的肚子」、「我也被撞過腳，後來都超怕後車跟很近」，還有人指出「好市多的推車設計有問題，下面伸出比上面籃子長，根本看不到下面很容易撞到前面人的後腳根」。

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關鍵字：好市多,costco,手推車,購物車,推車

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