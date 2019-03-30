Costco市值突破3兆！高CP值狂吸會員　背後有這項秘密武器

▲自有品牌「Kirkland」是Costco的秘密武器。（圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／綜合報導

美式賣場Costco靠著獨特的商業模式，目前市值估計有超過1000億美元（大約3兆台幣），外媒分析指出，雖然付費會員體系是成功的關鍵之一，但還是得靠商品來支撐會員購物需求，不過除此之外，自有品牌「Kirkland Signature」也是高營收背後的祕密之一。

《Business Insider》報導，瑞銀集團（UBS）近期的一份報告顯示，若是讓Kirkland單獨上市，市值預估高達750億美元（約2.3兆台幣）左右，比化妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）的市值高大約150億美元（約4630億台幣）。Kirkland品牌商品就佔了好市多銷售產品大約25%，該品牌幾乎涵蓋了所有消費者需要的產品，從食物雜貨到居家用品都有。

光是2018年，Kirkland產品的銷售額就達到390億美元（約1.2兆台幣），比2017年增加40億美元（約1236億台幣），成長了11.4%，這個營業額比起梅西、JP Penney等等百貨同年營業收入加起來都還多。

因為是自有品牌，Kirkland Signatur最大的特點就是便宜點，再加上品質維持一定的水準，可說是「高CP值產品」。一般來說，Kirkland商品比同類產品的價格低大約20%，因此，甚至可以讓幫助Costco在其他商品中種類維持低價。例如，Kirkland旗下的伏特加與法國知名品牌（Grey Goose）品質幾乎差不多，但價格只有一半。



Launchpad Inc創辦人史密斯（Jeremy Smith）曾表示，若是有任何品牌想要跟Costco合作，就要先假設會有一個（Kirkland Signature版本的產品進入市場。他提到，當這種情況發生時，製造商就會為Costco提供其產品的最新版本，調整包裝來凸顯優勢，或者增加行銷支出。



Barclays零售分析師休爾特（Karen Short）則認為，Kirkland就是吸引消費者去Costco的原因之一。不過，Kirkland也曾經推出失敗的產品，例如一款淡啤酒因為會員反應平平，最後被Costco下架。