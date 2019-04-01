清楚預判大陸戰略作為　陳明通：破壞現狀是北京政府

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

兩架大陸軍機殲十一型於31日上午再度越過海峽中線，進入台灣西南方向空域，再度挑起兩岸關係敏感神經。陸委會主委陳明通4月1日上午接受廣播電台專訪時表示，「習近平不放棄武力對台，飛機不斷挑釁、遠海長航，都在我方預判之內」。

▲大陸殲11型戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

對於大陸軍機越過海峽中線，陳明通指出，不能從單一事件看待，要從整體戰略考量著手。他提到，大陸提出一國兩制台灣方案，有些人沒有警覺到，「蔡政府是維持現狀，北京政府才是破壞現狀的挑釁者」。

從2016年民進黨執政以來，兩岸停止官方對話，陳明通強調，「當然希望不限前提雙方坐下來對話，我們也隨時準備跟他們對話，不管是國台辦或是政府高層，都非常歡迎」。隨後話鋒一轉，陳明通提到，「沒有對話不代表不了解對方，很多事情只要換位思考、將心比心，就知道他在想什麼」。

▲陸委會主委陳明通向媒體說明兩岸條例第五條之三修正草案。（圖／記者魏有德攝）

至於兩岸關係，陳明通強調，大陸不是針對台灣而已，是針對美國在亞洲的霸主、世界的霸權，「要取代美國在亞洲成為霸主，是大陸內心深處的戰略思維」；國際政治是無政府主義，當老大才是安全。

《兩岸人民關係條例》修正草案經行政院通過交付立院審議，陸委會主委陳明通除親自出席例行記者會說明草案內容，也不斷透過上電視、廣播節目，闡述修正草案的方向及原則，並藉此對兩岸局勢做出評論。

