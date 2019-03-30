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韓國瑜當總統國家危如累卵？陳明通遭批「史上最強秦檜」

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▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前出訪中港澳，因會面中聯辦官員未告知，引發爭議，陸委會主委陳明通28日表示，若有一天韓國瑜當選國家領導人，「這個國家，危如累卵」。對此，前立委孫大千30日狠批，陳明通把公開透明的拜訪行程，渲染誇大成為「罪大惡極的密室交易」，是「陷害忠良」，堪稱「史上最強秦檜」。

針對韓國瑜訪陸未公布與港澳中聯辦會晤行程，陸委會將因其違反《兩岸人民關係條例》，處50萬元以下罰鍰，並將制定「韓國瑜條款」因應。陳明通表示，現在還有人要拱韓國瑜選國家領導人，真的有一天他上了，「這個國家，危如累卵」。

對此，孫大千於臉書表示，陳明通把一個原本名不見經傳，只負責港澳事務的中聯辦無限上綱，妖魔化為「一國兩制」；把一個原本行禮如儀，公開透明的拜訪行程，渲染誇大成為「罪大惡極的密室交易」；把一趟原本行銷城市，推廣產品的商務行程，扭曲抹黑成為「一國兩制的背書之旅」；把一位原本風塵僕僕，滿載而歸的賣菜郞，栽贓誣陷成為一位「害台灣危如累卵的賣國賊」。

孫大千痛批，「陳明通真的可以成為『史上最強秦檜』而當之無愧」，以上這種羅織罪名，坑害無辜的手法，恐怕連秦檜也望塵莫及。

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