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探索「一國兩制」台灣方案　兩岸青年學者論壇熱議

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▲第十一屆兩岸青年學者論壇在福建寧德舉行。（圖／翻攝中新網）

▲第十一屆兩岸青年學者論壇在福建寧德舉行。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今年初於《告台灣同胞書》40週年紀念活動上提出，探索「一國兩制」台灣方案等談話，成為大陸現階段對台方針。陸媒報導，由全國台灣研究會主辦的第十一屆兩岸青年學者論壇，以「維護和平統一前景，探索『兩制』臺灣方案」為主題，邀請兩岸30多名學者參加。

▲大陸全國台灣研究會主席汪毅夫。（圖／翻攝中新網）

▲大陸全國台灣研究會主席汪毅夫。（圖／翻攝中新網）

《新華社》報導，出席論壇的全國台研會主席汪毅夫致詞時表示，當前兩岸關係既面臨著複雜形勢，也呈現出融合發展的新機遇，希望青年學者多交流互動，為推動兩岸關係、探索兩岸前景發揮作用、積極作為。

報導指出，參會學者來自中國社科院、清華大學、中山大學、廈門大學、武漢大學和台灣中國文化大學、政治大學等兩岸多所高校與研究機構，與會者還圍繞論壇主題探討了兩岸基層交流、提升青年認同感等議題。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

大陸社會科學院台灣研究所副研究員陳咏江認為，充分瞭解臺灣民眾的利益關切是探索「兩制」台灣方案的前提，大陸可發揮民主協商的制度優勢，與台灣基層民眾展開對話。

清華大學台灣研究院助理研究員吳維旭則表示，「兩制」台灣方案的設計，需要重視並體現歷史的繼承性和延續性，同時也要做到理論與實踐的與時俱進；大陸既要堅持特定歷史背景下的政治承諾，也要考慮兩岸經濟與社會融合發展的現狀。
 

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