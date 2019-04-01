首次採用《萬葉集》！日本「令和」新年號　懶人包一次看懂

▲日本新年號「令和」發表。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）

記者林瑩真／編譯

日本在4月1日宣布新年號，首相安倍晉三今上午表示「今天的東京是令人舒服的晴空，滿開的櫻花非常漂亮，想要決定一個能夠連繫著充滿希望的新時代的年號」，如今公布新年號為「令和」，取自於和歌《萬葉集》中的梅花之歌！但日本年號究竟是什麼？懶人包一次讓你看懂！

日本年號是什麼？

所謂年號，是日本從大化革新改革後，學習中國大陸的年號制度來紀年的方法。最初，日本換天皇不一定會換年號，換年號的權力一度在幕府手上，直到明治天皇改為一個天皇使用一個年號，稱為「一世一元」，因此現今都是遭逢天災人禍或是人事異動才會更改年號。

年號計算方式並不難，例如，年號為平成的明仁天皇是日本第125代天皇，1989年即位，因此1989年就是平成元年，今年2019年就是平成31年。至今，日本曾換過247個年號，是現今世界上少數仍使用年號的國家。

▲日本年號決定流程。（圖／記者錢玉紘製）

日本年號怎麼決定？

日本年號選定相當慎重，以本次為例，首相安倍晉三要先遴選學者，提出2至5個年號候補案，再由官房長官選出數個原案，送交給各界專家組成的「元號相關懇談會」，聽取眾參兩院的正副議長意見後，全內閣開臨時閣議決定出新年號，並對外發表，新年號則會在5月1日隨著新天皇即位而啟用。

這些負責提出年號候補案的學者多是日本文史哲界的泰斗，鑽研於漢學、史學或文學，而年號多是取自於四書五經等中國經典古籍，如第一個年號「大化」就是出自《周易》的「大化流衍，生生不息，陰陽相動，萬物資生。」現在要結束的年號「平成」則是取自《史記》「内平外成」及《尚書》「地平天成」。

統計過去247個年號，日本最常用的字為「永」，共29次；第二名為「元」及「天」，各用27次；再來則是21次的「治」及20次的「應」。古籍使用上來算，最常取自的是《尚書》，共36次；再來是《易經》，共27次。

不過取年號並沒有規定一定要取自中國古籍，因此這次改年號也有希望改用日本古籍的聲音，像和歌《萬葉集》、《日本書紀》、《日本三代實錄》等，然而，由於年號都是以「2漢字」為主，因此學者認為年號恐怕仍多取自中國古籍。

日本年號有6大忌諱

日本取年號有6項規則，包括不用民眾預測熱門字、不用生難漢字、不用筆畫多的字（12至15為宜）、避開大眾姓名、不撞大企業名字，以及羅馬拼音避開「M、T、S、H」即明治、大正、昭和、平成的羅馬拼音。

目前日本民眾預測，熱門年號包括「平和」、「和平」及「安久」，但平和撞到羅馬拼音的H，也與平成過於相像，安久則紅到被新聞媒體報導，恐怕也會被排除。

▲日本民眾擠在街頭看日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布日本新年號「令和」。（圖／GrandMaxima提供）

改年號後的影響

年號雖然在4月1日公布，但要在5月1日隨著新天皇上位才會正式啟用，在這一個月的期間內，中央政府及企業都要大動作「改元」，如重新發行硬幣、更改日曆、年曆等，加上不少政府機關、大企業，甚至是銀行，仍有使用年號紀年的習慣，就怕改年號後，系統作業恐會大當機。

名古屋市政府還編列了4億8,000萬日圓（約1億3,502萬台幣）來對應改年號的系統調整，可見「改元」成本極大。

改年號通知各國

日本決定年號後，除了開記者會公布新年號以及其含意外，接著會透過駐外單位、大使館等，通知「受日本承認的195個國家」。雖然日前一度傳出不會通知台灣，但外交部駁斥該傳聞，表示我國駐日本代表處已收到日本台灣交流協會通知，指新年號公布後，會同步通知台灣。