明仁天皇參拜「神武天皇陵」！　新年號擬破例用取日本古典

▲明仁天皇（左）與皇后美智子（右）。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

明仁天皇與皇后美智子26日將前往奈良縣橿原市，參拜日本第一代天皇的陵墓「神武天皇陵」，兩人已一一向已逝天皇們報告會在今年4月30日退位。而新天皇5月1日即位，新年號將在4月1日公布，有消息指出，第248個年號可能首次捨中國經典，而改取自於日本古典。

據《時事通信社》報導，明仁天皇與皇后25日已搭乘新幹線抵達京都，傍晚將邀請關西地區的首長、代表等人參與「即位30週年紀念茶會」，將有256人出席。

天皇退位前會舉行「親謁之儀」的儀式，向歷代天皇稟報退位時間。明仁天皇26日參拜完神武天皇陵後，預計隔天會前往京都御所舉行「即位30週年暨結婚60週年紀念茶會」，並於28日下午回東京。

▲明仁天皇夫婦26日要參拜初代天皇陵墓。（圖／路透社）



對於將登場的第248個年號可能會取自日本古典，這也是歷史上首次「不採用」中國經典。日本內閣官房長官菅義偉向《共同社》表示，他14日就委託日本文學、中國文學、東洋史學等等專家評估新年號，並列出了最合適的名單。據了解，日本第1個年號是645年的「大化」，一直到第247個年號「平成」全都是出自中國經典。

這是日本古典第一次入選新年號名單，首相安倍晉三等保守派都十分支持，但專家表示，日本古典很多內容是從中國經典裡摘錄，因此，新年號有可能會有中日「雙重出處」情形。

目前的年號「平成」是出自《史記·五帝本紀》當中的「父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成」，至於使用了64年的年號「昭和」則是出自《尚書》堯典的「百姓昭明，協和萬邦」。

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