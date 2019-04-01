日本新年號超保密！專家「手機全被沒收」、上廁所有專人盯著

▲日本明仁天皇 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本天皇新年號將於今日早上11點半宣布（台灣時間10點半），目前選考作業已經展開，但仍然是保密到家，就連與會專家的名單也是前一刻才公布。與外，所有與會相關人都必須交出手機，甚至連上廁所都有專人隨行盯著，避免年號提前曝光。



據報導，新的年號一共有6個候選名單，日本政府在當地時間9時30分舉行專家懇談會，今年將會延長為40分鐘，比上次的17分鐘還要久，參與會談的成員也由8人增為9人，到了10點20分左右，會聽取參眾兩院正副議長意見，接下來舉行臨時內閣會議作出最後決定，並交由明仁天皇批閱後，正式生效。

不過，日本政府的保密流程相當嚴謹，《富士電視台》報導，為了避免年號曝光，所有參與選考作業的人士入場前都要經過安檢，身上的物品也要一一接受檢查，手機更必須要統一集中保管，年號宣布前不得外出，就算要去上廁所，也會有專人隨行盯哨。

另外，專家懇談會名單也是直到今天上午開會前一刻才公布，而提案專家名單將不會對外說明。專家懇談會的9人名單包括NHK會長上田良一、日本民間放送聯盟會長大久保好男、日本私立大學團體聯合會會長鎌田薫、經濟團體聯合會名譽會長長榊原定征氏、日本新聞協會會長白石興二郎、前最高法院長官寺田逸郎、作家林真理子、千葉商科大學國際教養學部長宮崎綠、京都大學iPS細胞研究所所長山中伸彌。

有日媒報導，如果參與取新年號的人士事先外洩新年號讓媒體報導出來的話，日本政府可能考慮更換新年號，因為新年號是新時代的象徵，如果事先外洩，國家形象將受重創。但有官方人士認為，從內閣會議通過改元政令到新年號公布之間，如果被媒體搶先報導，可能來不及換。