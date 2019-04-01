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凌晨2點叫Uber卻上錯車！　女大生去完夜店遭「棄屍叢林」

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▲▼ 女大生誤上歹徒的車而遇害。（組圖／達志影像／美聯社／翻攝自@ColumbiaPDSC推特）

▲ 女大生誤上歹徒的車而遇害。（組圖／達志影像／美聯社／翻攝自@ColumbiaPDSC推特）

國際中心／綜合報導

美國南卡羅來納州大學一名21歲女學生約瑟森（Samantha Josephson）日前結束與朋友在夜店的聚會後，預約一輛優步（Uber）準備返回住處，沒想到誤上了一台歹徒駕駛的車，約14小時後被人發現陳屍叢林中，頭部、頸部、腿部等佈滿傷勢。警方在兇嫌的黑色轎車上發現了女大生的血漬和手機，還有嫌犯的殺菌濕巾、漂白水及車窗清潔劑。

警方指出，約瑟森上月29日凌晨2時左右在夜店外頭與室友分開後，上了一輛陌生汽車，她的室友29日上午開始擔心，於是於下午1時30分報警。警方展開調查時，一名火雞獵人於下午4時許在克拉倫登郡（Clarendon County）一處叢林區發現一具屍體，之後確認為約瑟森。

目前，24歲的非裔兇嫌羅蘭德（Nathaniel David Rowland）已經被依綁架和謀殺罪遭到逮捕，扣押在哥倫比亞市監獄，當局尚未說明女大生是被什麼武器攻擊。警方要求羅蘭德下車時，他立即逃跑，但隨即被捕。

哥倫比亞市市警察局長霍布魯克（W.H. Holbrook）表示，已與女大生的家屬談話，「我們的心碎了，全碎了。沒有什麼比站在一個家庭面前、向他們解釋親人是如何被謀殺的還要更困難」，「這非常痛苦，言語真的無法描述他們正在經歷的事情。」目前警方也正在訊問羅蘭德被捕時，坐在車內的另一名女性。

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