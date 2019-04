凌晨2點叫Uber卻上錯車！　女大生去完夜店遭「棄屍叢林」

▲ 女大生誤上歹徒的車而遇害。(組圖/達志影像/美聯社/翻攝自@ColumbiaPDSC推特)



國際中心/綜合報導

美國南卡羅來納州大學一名21歲女學生約瑟森(Samantha Josephson)日前結束與朋友在夜店的聚會後,預約一輛優步(Uber)準備返回住處,沒想到誤上了一台歹徒駕駛的車,約14小時後被人發現陳屍叢林中,頭部、頸部、腿部等佈滿傷勢。警方在兇嫌的黑色轎車上發現了女大生的血漬和手機,還有嫌犯的殺菌濕巾、漂白水及車窗清潔劑。

警方指出,約瑟森上月29日凌晨2時左右在夜店外頭與室友分開後,上了一輛陌生汽車,她的室友29日上午開始擔心,於是於下午1時30分報警。警方展開調查時,一名火雞獵人於下午4時許在克拉倫登郡(Clarendon County)一處叢林區發現一具屍體,之後確認為約瑟森。

BREAKING-CPD: SLED will be charging suspect Nathaniel David Rowland, 24 y/o black male with murder and kidnapping of Samantha Josephson. @wis10 pic.twitter.com/9qbRfUAVnn