下午起雨區擴大！北部探14度「連下6天」　清明連假前2天全台有雨

▲氣象局說，下午至晚間，除北部跟東北部以外，其他地區亦有機會出現局部短暫陣雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（31日）清晨對全台16縣市發布「陸上強風特報」，氣象局指出，今下半天至晚間華南雲雨區東移，各地水氣增加。氣象專家吳德榮提醒，今晚、周一（4月1日）清晨北部沿海及空曠地區最低溫可降至14度。氣象局預報，北部今起一連6天有雨，清明連假前兩天全台有雨。

氣象局說，今東北季風增強，白天各地大致為多雲的型態，迎風面北部及東半部有短暫陣雨；清晨中部以北、東北部及東部低溫約18至20度，其他地區約21至24度，北部及東北部因東北季風增強影響，氣溫越晚越濕涼，今晚至周一晨低溫將降至15、16度；預測高溫方面，北部、東北部及東部約19至23度，中南部及東南部仍較溫暖，高溫約25至30度。

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▼今凌晨0時至上午7時，北部、東半部有降雨。（圖／氣象局／下同）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨仍集中在北部。



氣象局指出，下半天至晚間由於加上華南雲雨區東移，各地水氣增加，除北部跟東北部以外，其他地區亦有機會出現局部短暫陣雨。氣象局也發布「陸上強風特報」，今起台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局提醒，周一東北季風持續影響，北部及東北部整天有涼意，高溫僅17至18度，低溫15、16度，其他地區早晚也有涼意；這段期間水氣稍減少，降雨範圍縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為為多雲的天氣。

▼今晚、周一晨北部低溫探15度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚、周一清晨台北都會區約降至15、16度，沿海及空曠地區最低溫可降至14度。

氣象局預報，周二（4月2日）、周三（4月3日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升；北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲。

氣象局表示，周四（4月4日）、周五（4月5日）水氣略增，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周六（4月6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲；下周日（4月7日）至下周二（4月9日）氣溫逐漸回升。