　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下午起雨區擴大！北部探14度「連下6天」　清明連假前2天全台有雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼強風,暴雨,下雨,天氣,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局說，下午至晚間，除北部跟東北部以外，其他地區亦有機會出現局部短暫陣雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（31日）清晨對全台16縣市發布「陸上強風特報」，氣象局指出，今下半天至晚間華南雲雨區東移，各地水氣增加。氣象專家吳德榮提醒，今晚、周一（4月1日）清晨北部沿海及空曠地區最低溫可降至14度。氣象局預報，北部今起一連6天有雨，清明連假前兩天全台有雨。

氣象局說，今東北季風增強，白天各地大致為多雲的型態，迎風面北部及東半部有短暫陣雨；清晨中部以北、東北部及東部低溫約18至20度，其他地區約21至24度，北部及東北部因東北季風增強影響，氣溫越晚越濕涼，今晚至周一晨低溫將降至15、16度；預測高溫方面，北部、東北部及東部約19至23度，中南部及東南部仍較溫暖，高溫約25至30度。

請繼續往下閱讀...

▼今凌晨0時至上午7時，北部、東半部有降雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨仍集中在北部。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下半天至晚間由於加上華南雲雨區東移，各地水氣增加，除北部跟東北部以外，其他地區亦有機會出現局部短暫陣雨。氣象局也發布「陸上強風特報」，今起台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局提醒，周一東北季風持續影響，北部及東北部整天有涼意，高溫僅17至18度，低溫15、16度，其他地區早晚也有涼意；這段期間水氣稍減少，降雨範圍縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為為多雲的天氣。

▼今晚、周一晨北部低溫探15度。

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚、周一清晨台北都會區約降至15、16度，沿海及空曠地區最低溫可降至14度。

氣象局預報，周二（4月2日）、周三（4月3日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升；北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲。

氣象局表示，周四（4月4日）、周五（4月5日）水氣略增，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周六（4月6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲；下周日（4月7日）至下周二（4月9日）氣溫逐漸回升。

ET快訊
她私處流水8個月！子宮腔「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了
下午雨區擴大！北部探14度「連下6天」　清明連假前2天全台雨
不選2020？　韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他爆肝7年當上主管！　離職改當自由工作者「找回生活」

下午起雨區擴大！北部探14度「連下6天」　清明連假前2天全台有雨

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊

芸彰牧場正在和牛育種及純化　2021年吃得到「台灣和牛」

「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼

「他們回頭找我…還稱讚」跟她約砲後…男就結婚　29歲女哀嘆

自強號故障「倒退嚕」回彰化站　延誤61分鐘將全額退票

鹿野馬拉松鼓勵參加不頒獎金　搭配2626市集像盛大嘉年華

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

萌娃化身小如懿飆演技！　重現「遭掌摑、斷髮片段」超傳神

他爆肝7年當上主管！　離職改當自由工作者「找回生活」

下午起雨區擴大！北部探14度「連下6天」　清明連假前2天全台有雨

2019鹿野馬拉松搭配2626市集　千人熱情參與、2選手病癒撐到終點

她私處流水8個月！子宮腔內「裝滿謎樣液體」　醫傻眼：來不及了

賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦？」　警：搭小黃啊

芸彰牧場正在和牛育種及純化　2021年吃得到「台灣和牛」

「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼

「他們回頭找我…還稱讚」跟她約砲後…男就結婚　29歲女哀嘆

自強號故障「倒退嚕」回彰化站　延誤61分鐘將全額退票

鹿野馬拉松鼓勵參加不頒獎金　搭配2626市集像盛大嘉年華

ET直播／本土火球男對決！吳世豪戰黃恩賜　14點開打

厚底鞋持續夯！3月新球鞋推薦：adidas全新Sleek是美腿神器、PRJ 2.0限量30雙

影／《安娜貝爾回家囉》首支預告「ＯＯ裡嚇人」　網：比《厲陰宅》恐怖

再也吃不到了！老客人不捨　24小時的通化街青島豆漿店3/31後歇業

老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮妮講話

88風災留不住癌父！嘉基美女醫「情繫阿里山」一待就10年

蜘蛛人火燒屁股！　一秒彈起…被攝影師出賣「拍攝真相」

《惹上冷殿下2》側拍照流出！二皇子惹網友暴動：太仙了

他爆肝7年當上主管！　離職改當自由工作者「找回生活」

4萬巴勒斯坦人群聚加薩邊界抗議！遭催淚瓦斯回擊3死316傷

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

生活熱門新聞

北一女手工全彩筆記！學霸賣40..

出500萬也約不到　她錯失億級..

她私處流水8個月！醫傻眼：來不..

北部今晚14度連下6天　清明連..

賓士停門口90分鐘！她打110..

用路人注意！7交通新制4/1上..

迪卡儂找運動襪　結果買了一整車

倒數第二個砲友！跟她約砲後男秒..

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

小三兒寫作業！男師狂蓋章字太小..

週日北部「挾雨探16℃」　中南..

吃完麥當勞！他伸手「搓3秒杯杯..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

週日北部「挾雨探16℃」　中南部也會下

受到東北風增強影響，北部、東北部週日（31）轉更加濕涼，低溫下探15度，到了下半天，中南部降雨機率提高，民眾出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

台東實施揚塵預警　8小時內即時通報

東北季風吹濕北台灣　週末涼意濃

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸雨

東北季風明報到！最冷低溫15度

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

不選2020？韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

梧桐妹回台！賈靜雯接機：終於抱到她

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

說好代購費　同事翻臉：只給原價

小王談判惹情殺　女遭割頸亡男重傷

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面