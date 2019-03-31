全台越晚越濕冷「雨襲到週一」！低溫探14℃　彭啟明：有冬天味道

▲氣象專家彭啟明指出，今明兩天「有點冬天的味道」。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

注意！全台越晚越濕冷！氣象局指出，目前東北季風正逐漸增強，加上今（31）日天黑過後華南雲雨區接近，會為各地帶來雨勢，一直持續下到週一（1）上半天，北部低溫下探14度，其他地區則是17到19度。氣象達人彭啟明也提到今明兩天「有點冬天的味道」，出門務必添加衣物及攜帶雨具。

氣象預報員張承傳表示，今天白天降雨以北部山區、基隆北海岸為主，到了天黑之後受到華南雲雨區東移影響，時間越晚全台降雨機率越高，尤其以中部以北較為明顯，其他地區則是局部降雨，雨勢會持續到明天上半天。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

氣溫部分，張承傳說今天到明天都偏冷，清晨低溫台北下探14到15度，中南部和花東則是17到19度，到了下半天西半部雨停下來後，氣溫會回升。

氣象達人彭啟明亦在臉書粉專上提到，東北季風正逐漸增強，清晨北部地區的氣溫只有18到20度，預估今明兩天北部低溫還會下滑到15到16度左右，有點冬天的味道；中、南部白天的高溫也會明顯下滑。

▲天氣職人－吳聖宇提醒，水氣較多的時間預估會持續到週一上半天。（圖／翻攝自臉書粉專天氣職人－吳聖宇）

臉書粉專天氣職人－吳聖宇則提醒，水氣較多的時間預估會持續到週一上半天，中部以北、東半部持續下雨，中午過後水氣會慢慢減少，不過迎風面地區仍將有局部短暫陣雨機會，冷空氣明天依然較強，北台灣感受也將持續偏涼，中南部則是日夜溫度變化較大的情況。