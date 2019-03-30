東北風再增強！週日北部「挾雨探16℃」　氣象局：中南部也會下

▲受到東北風增強影響，週日除北部、東北部，中南部也會有降雨情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

受到東北風增強影響，北部、東北部週日（31）轉更加濕涼，低溫下探15度，到了下半天，中南部降雨機率提高，民眾出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

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▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔指出，受到東北風增強影響，北部、東北部週末兩天都有降雨機率，週日下半天華南與雨區東移，「中南部也會開始下雨」，全台到晚間都有短暫陣雨情形，之後到了週二（2）才會有新一波較明顯的雨勢，將會持續到週五（5）。

溫度方面，王品翔表示今（30）晚入夜到明天清晨，北部、東北部低溫下探16到17度，其他地方則是19到20度；白天高溫部分，北部、東北部20到22度，中南部27到30度。

▲氣象達人彭啟明提醒明天氣溫會比今天更低。（圖／翻攝自臉書氣象達人彭啟明）

氣象達人彭啟明在臉書粉專上亦提到，週日天氣將有所變化，東北風會更增強，同時有些華南水氣會移到台灣上空，因此全台雲量將會變多，降雨機會也會提高，北部東北部氣溫較今天更低。

至於清明連假天氣，彭啟明說明，因為天氣變動快速，週四（4）到週五（5）受到鋒面影響，全台有雨，週六（6）則因受到北方涼空氣影響，雨停溫降，到了下週日（7）又有另一波鋒面通過，全台再度轉為有雨天氣，但還是有變動機會，要等週一（1）才能比較確定。