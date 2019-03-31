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這風景真「梅」！　南投仁愛辦「愛就要酸在一起」帶你採梅趣

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▲使用木棍將梅子打下樹。

▲原住民小朋友教導民眾使用木棍將梅子打下樹。（圖／記者白珈陽攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

由原委會指導，原民局主辦、KISS Radio南投廣播協辦的「愛要栓（酸）在一起─DJ帶你採梅趣」活動，31日上午南投縣仁愛鄉互新聚落（互助村、新生村）互助國小舉行。開場是巴蘭社舞團獻出活力四射的原住民傳統舞蹈，現場300多位的遊客，除了可以體驗採梅、打梅，竹筒飯DIY，主辦單位並準備馬告茶葉蛋、烏梅汁等款待遊客。現場大小朋友臉上無不掛著笑容，充滿了「愛」的氣息。

▲原民局局長史強與活動來賓合影。

▲原民局局長史強與活動來賓合影。

▲民眾進行竹筒飯DIY課程。

▲民眾進行竹筒飯DIY課程。

「讓我們歡迎～巴蘭社舞團！」KISS Radio DJ芳翎為活動起了開端。巴蘭社舞團為在地傳承原民文化深耕多年的舞團，團員自3 歲到70 歲，由團長張大偉戮力文化傳承，一開場就熱烈的歡迎所有遠道而來的民眾，展現部落的文化力量。

▲巴蘭社舞團歡迎所有遠道而來的民眾，展現部落的文化力量。 （圖／記者白珈陽攝）

▲巴蘭社舞團歡迎所有遠道而來的民眾，展現部落的文化力量。

南投縣政府原民局長史強表示，青梅、檸檬和楊梅對人體非常有益，在原鄉地區的農產品，大部分都屬於開放性管理，都是有機產品。原民局特別結合霧峰農業試驗所的專家，將青梅、檸檬和楊梅以有機的方式處理，期許未來能將「三酸產業」做為此區的特色，做為一系列的安全食品呈現給大眾。

互新聚落是仁愛鄉主要青梅、檸檬和楊梅產區，因此成為「三酸產業」主要戰區。南投縣政府為推動三酸創新產業計畫，除了協助農戶朝友善耕作、創新產業附加價值和企業化產銷，輔導居民將三酸產業行銷出去之外，並以攝影比賽，增進與都會遊客間的互動。

青梅產銷班班長林明煌指出，梅子依照生長現況而有不同的名稱，果實未成熟是青梅，採收期至四月底止。果實成熟後變色叫黃梅；加工上也有區別，六、七分熟的青梅適合製作脆梅與梅精，八、九分熟為紫蘇梅、茶梅、Ｑ梅，完全成熟則是梅果醬與梅果汁。

▲民眾趕忙著將打下樹的梅子撿起。

▲民眾趕忙著將打下樹的梅子撿起。

互助村、新生村族群組成有泰雅族、賽德克族，現場攤位除了販賣印加果油、馬告、梅子、番茄等在地作物活絡本地商機，擅長織布的原住民婦女在場傳授織布技藝，讓許多大小朋友目不轉睛、驚艷不已。

為讓外地民眾能更加了解互新聚落的人文風貌，原民局舉辦「戀戀互新」攝影比賽，廣邀攝影高手透過鏡頭，為互新聚落說故事，四月底前一同前來互新聚落，體驗採果樂趣。

▲攝影高手們為「戀戀互新」攝影比賽大展身手。

▲攝影高手們為「戀戀互新」攝影比賽大展身手。

網路知名「米香哥」，特別騎著他的「愛駒」，一早就來到活動現場，運用當地的冠軍米－川中米製作爆米香，與現場所有參與人員分享。米香哥說，去年底完成環島後，現在想去哪爆米香就去哪爆。

▲「米香哥」為民眾表演爆米香。

▲「米香哥」為民眾表演爆米香。

「我們這次的活動是以＂愛＂為出發點。」來自布農族的南投縣政府原民局長史強強調。仁愛之家育幼院的小朋友也來為今日活動出一份力，除了幫忙遊客採梅、打梅，也輔助遊客與梅農之間的交流。

▲來自台中的民眾將梅子滿載而歸。

▲來自台中的民眾將梅子滿載而歸。

活動過程中，小朋友將打下的梅子咬在口中，吃的香甜。許多民眾將吃不完卻還想再吃的梅子、檸檬或楊梅交由現場的農民秤重直接購買，除了回家後仍然可以享受到酸甜的梅子外，也讓梅農們少了中盤商的過程，有了更多的利潤。

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關鍵字：,南投,仁愛鄉

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