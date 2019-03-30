停路肩大卡車瞬間撞扁！她夾車內嚇呆定身…「死掐方向盤」被扛出

社會中心／南投報導

國道3號發生恐怖車禍，50多歲林姓婦人28日下午開車從高速公路南下，行經南投名間路段時，疑似身體不是停靠路肩，突然遭謝姓男子駕駛大貨車撞上，車體幾乎瞬間被擠扁成廢鐵，她一度受困動彈不得，當下嚇得緊抓方向盤不放，直到消防人員破壞車頂、車門，才將她救出。

警消、拖吊人員獲報到場，發現女駕駛整輛車像被炸開一樣，車體扭曲幾乎撞爛，林婦則受困駕駛座，意識清醒，一臉驚恐痛苦，沒有明顯外傷，雙手還緊張地握著方向盤等待救援。「你不要動！你不要動！你不要動！頸部可能傷到了。」見她還出聲呼救，救難人員趕緊制止，出動油壓剪等工具削掉變形的車門、車頂，才將她救出。

▲國道停路肩瞬間撞扁！她嚇定身「死掐方向盤」。（圖／東森新聞）



警方調查，事發於28日下午2時許，林婦開車行經國3南下名間路段，疑似身體不適，停靠在236公里處路肩。行車記錄器畫面中，她的自小客車還有一部分在外側車道，謝男駕駛大貨車不慎擦撞上，「砰」地巨響，小車被撞得車尾潰縮，她因劇烈撞擊受困、動彈不得。

謝男指出，當時看到自小客車停在外側車道邊線和路肩，已經來不及閃避，「閃不及了，是我自己的問題，我車比較大台，我們也盡量閃了，希望她人沒事。」坦承疑似恍神未注意車前狀況，看到停靠的自小客車已經來不及剎車，瞬間把林婦的轎車往前撞到路邊護欄，爛得像一團廢鐵。

據悉，消防人員救出林婦時，詢問姓名，她一度驚魂未定完全沉默，最後依據其手機才查到親友電話，確定身分，所幸她僅受輕傷，就醫後暫時留院觀察。警方初步調查，肇事疑因後方大卡車恍神未注意釀禍，詳細事發經過仍待進一步釐清。

國道警方提醒，駕駛停靠路肩時，人最好下車到護欄外邊坡警戒，並在約100公尺處擺放三角警告標誌。

▼消防出動破壞器材，削開車頂將嚇呆的林婦扛出。（圖／南投消防局）