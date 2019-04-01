共機殲11越台海中線　蔡英文提醒北京3不要：作為總統會奮鬥到底

▲中共解放軍殲11。（圖／翻攝自中國軍網）



記者陶本和／台北報導

共軍2架戰機於上月31日中午許，越過台灣海峽中線。對此，總統蔡英文1日提出嚴正的抗議，也鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

國防部在31日晚間證實，共軍2架殲11戰機3月31日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西。

對此，總統蔡英文上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」後致詞表示，近年國際情勢急遽變化，國家安全面臨複合式的、多面向的挑戰，無論是維持區域穩定、捍衛中華民國的主權或是保障台灣人民的福祉和自由民主的價值，國軍的角色及任務將更加的重要。

蔡英文說，最近解放軍動作越來越多，前天共軍飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重的關切，而昨天在台灣海峽也發生中國空軍軍機破壞默契，飛越海峽中線，遭我空軍警告後才返回中線以西的挑釁行為。

蔡英文強調，中國這些動作不僅是對兩岸的現狀是一種片面的改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁，「在此不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。」

蔡英文也向國內喊話，強調全國人民要知道，對於堅守、堅定保護國家安全及主權、堅定維護民主自由的生活方式、以及堅定壯大台灣的方向來前進，這「三個堅定」上，不用懷疑國軍捍衛台灣的能力和決心，「作為總統，也會和各位戰士一起奮鬥到底」。

▼總統蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

