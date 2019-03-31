台南市阿仁局長親自督軍　永康警查獲外勞店8人涉毒

▲台南市永康分局，突襲臨檢轄內外勞聚集場所越式小吃部，查獲安非他命、K他命、吸食器及MDMA藥丸等物，經調查現場王姓負責人等8人涉嫌吸食並非法持有，依毒品罪嫌偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局3月30日晚上舉行擴大臨檢專案勤務，突襲臨檢轄內外勞聚集場所越式小吃部，查獲安非他命2包、K他命1包、吸食器2個及MDMA藥丸16顆等物，經調查現場王姓負責人等8人涉嫌吸食並非法持有，依毒品罪嫌偵辦。

黃宗仁局長特別前往分局主持勤前教育，除再次宣達打擊街頭暴力、酒駕及檢肅槍毒決心，也逐一握手慰勉員警辛勞，提振士氣，永康分局立即展現決心，有所成果。針對涉案店家將列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，並結合第三方警政加強查緝不法。





永康分局30日晚上針對轄內可能易聚眾滋事場所，包括外勞聚集處所及複合式遊戲場等特種營業場所進行臨檢。晚間10時30分許，大批警力前往永康區富強路二段越式小吃店進行臨檢時，細心的員警在地板等處發現安非他命2包（含袋重0.29、0.29公克）、愷他命1包（含袋重1.74公克）、吸食器2個及MDMA藥丸16顆等物，均無人坦承，永康分局展現強勢掃毒決心，將現場王姓負責人等人帶返調查，發現王姓負責人等8人涉案，依法偵辦。





針對無法自我約制的業者，永康分局將施以鐵腕、密集臨檢，並結合第三方警政力量，強力掃蕩不法。日前，永康分局即曾於永康區中正北路越式小吃部查獲毒品，經過多次臨檢掃蕩，讓業者已暫時停止營業。針對不法業者及犯罪行為，永康分局有打擊決心，以維護治安。





永康分局長戴崇贒表示，對於特種營業場所，這1個月來已多次向轄內業者約制，絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事，業者如發現顧客有喝酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其喝酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全。