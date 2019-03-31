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83歲李富城宣布選北市立委：我心臟60歲！將從一碗豆漿、一個饅頭開始

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▲氣象主播李富城。（圖／翻攝李富城臉書）

▲李富城是空軍官校氣象科畢業、空軍上校退役，曾任氣象主播。（圖／翻攝李富城臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

高齡83歲的氣象專家李富城宣布參選2020立委選舉！他今天（31日）上午在臉書表示，經過幾天的長考以及立院委員的缺失，他將投入2020年台北市士林北投區的立委選舉，並提出3點說明。他今也提到，「勇者不懼，民進黨的種種賤招，對我完全無效。」

李富城說，第一，立院沒有監督跟民生息息相關的氣象、空污、水質源、生態環保以及軍系的立委；第二，本人具第一項所有才能，如能當選，首先監督氣象及空污，並努力爭取軍人的權利；第三，「我將從一碗豆漿，一個饅頭開始。」

李富城表示，讚成的網友請按讚支持，「本人身體健康，沒有三高，血壓血糖都正常，心臟可比60歲。」有網友問「是以無黨籍或加入政黨初選」？他回覆「加入政黨初選」。

▼李富城宣布選立委。（圖／翻攝李富城臉書）

李富城宣布選立委。（圖／翻攝李富城臉書）

李富城是空軍官校氣象科畢業、空軍上校退役，已婚育有二子，曾任氣象主播，常發文針砭時事，也會每天在臉書報氣象，今報氣象提到「勇者不懼，民進黨的種種賤招，對我完全無效。」

去年九合一選舉當天，李富城在臉書為高雄市長候選人韓國瑜拉票，經高雄市選舉委員會證實，將依違反《公職人員選舉罷免法》裁罰50萬元。他則回嗆，「選罷法只針對無勢小民，我的一句投票去吧，竟成了替特定人士助選。本人無錢無勢，要錢沒有，要命一條，如果有善心人士願意幫忙，我也許能多活幾天」、「選委會罰我之前，請先罰賴清德。」

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關鍵字：李富城,立委

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