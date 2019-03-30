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社會 社會焦點 保障人權

騎士摔3公尺邊坡狂喊：趕快救她　「隱形女友」卻在家裡被找到

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記者陳凱力／新竹報導

新竹一名19歲陳姓男子29日下午騎車外出，卻因不明原因自撞路邊車輛，整個人翻落一旁高約一層樓的邊坡中，警消獲報後趕抵現場，緊急將他救出，然而，陳男被救出後直喊後座還載著女友，不斷哀求警消人員快救她，但警消人員搜索半天，卻未見到人。事後調閱監視器發現，陳男是獨自一人，聯繫其女友後，對方大為吃驚，表示自己並未出門，不解為何男友會「載著她」。

▲騎士車禍摔邊坡直喊「救女友」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲騎士獨自一人騎車，自撞車禍摔邊坡卻喊「救我女友」。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查，陳男29日下午騎車行經香山區南隘路段時，不明原因自撞路旁一輛自小客車，隨後摔落一旁3公尺深、約1樓高的邊坡。警消接獲報案後立刻趕往現場，並用頸圈及長背板將他救出，陳男全身多處擦挫傷，左大腿骨折變形，緊急送醫後並無大礙。

▲騎士車禍摔邊坡直喊「救女友」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲騎士不明原因自撞路旁轎車。（圖／記者陳凱力翻攝）

然而，離奇的是，警消將陳男救出後，他不斷堅稱自己後座還載著女友，並要求警消人員務必要趕緊救她。警消人員得知後便展開搜索，甚至擴大搜索範圍至100公尺，但卻都沒見到陳男女友，最後透過路口監視器才發現，陳男是獨自一人騎車，後方並沒有所謂的「女朋友」。

▲騎士車禍摔邊坡直喊「救女友」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲騎士車禍摔邊坡直喊「救女友」，警消調閱監視器發現他僅獨自一人騎車。（圖／記者陳凱力翻攝）

警消人員表示，事後在陳男手機發現其女友有撥打電話給他，警消事後回撥尋問其身在何處，對方還相當吃驚的表示，自己整天都在家出門，不知道男友去哪，更不知道為何男友會「載著她」，警消人員聽了也是一頭霧水。

精神科醫師楊聰財指出，陳男的狀況像是「妄想症」，可能是因為腦內分泌失調，或是長期過度熬夜而產生，嚴重時將會出現妄想、幻聽、幻覺等，甚至出現與現實脫節的感官經驗，因而導致一連串怪異行為。

▲騎士車禍摔邊坡直喊「救女友」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲車禍現場一片狼藉。（圖／記者陳凱力翻攝）

民俗專家黃有福則表示，車禍路段鄰近郊區，陰氣較重，常有會有邪穢的東西出沒，若是陳男八字較輕，就容易吸引魑魅魍魎來侵犯，而他所稱載著女友，可能是魑魅魍魎化身，因此建議民眾，所行經較空曠的郊區或樹林，甚至是墓地時，可念口號，藉此震攝邪靈。

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關鍵字：新竹,車禍,民俗專家

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