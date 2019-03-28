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勇奪歹徒刀「手慘被劃傷」！　林佳龍29日親表揚「台鐵6功臣」

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▲▼松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）

▲松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）

記者曹悅華／台北報導

27日上午11點，台鐵1162次區間車停靠松山站時，1名年約30歲男子於列車上叫囂、公然亮刀造成乘客恐慌，好在多名同仁見義勇為，及「正義哥」找到機會從持刀男後方擊落水果刀，才能阻止憾事發生。對此，台鐵局表示，明（29）交通部長林佳龍將親自表揚有功人員，以資鼓勵。

台鐵松山車站27日中午發生持刀事件，1名高姓男子持刀並高喊自己是鄭捷第二，好在當時在同一車廂的南港站林姓及黃姓員工立即安撫旅客情緒且以行調電話通報，隨後松山站胡姓及張姓員工趕抵月台英勇奪刀，不畏手指被劃傷，與現場見義勇為民眾合力壓制，鐵路警察獲報後趕抵現場，當場逮捕嫌犯、扣押水果刀1把，依法移送偵辦。

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲交通部長林佳龍明將親自表揚有功人員。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

台鐵局指出，事件發生千鈞一髮，因即時通報、危機處理得宜，英勇行為足堪楷模。明日上午公開表揚有功之車站員工、鐵路警察及見義勇為民眾，（包含路局員工4人、鐵警台北分局南港派出所2人），由林佳龍致贈禮品、獎金，局長張政源致贈感謝狀，以資鼓勵，正義哥鄭瑋文也會出席。

台鐵局說，本案得以化險為夷端賴平日事故演練及災防教育的落實，將持續加強推動防災教育訓練，保護旅客生命安全，亦籲請民眾搭乘時，如遇有類似不當、影響他人乘車安全行為時，務必立即通知列車長或報警處理，共同維護乘車安全，創造安全舒適搭車環境。

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關鍵字：松山車站,持刀,正義哥,台鐵局,林佳龍,鄭捷,站務員

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