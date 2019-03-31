　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

爆紅諧星有望成總統！　烏克蘭今大選「巧克力大王、天然氣公主」緊追

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 烏克蘭總統大選,澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲ 澤倫斯基因演出電視劇而爆紅。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統大選於31日展開首輪投票，41歲喜劇演員出身的政壇新人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）目前在民調中領先，另外兩位主要候選人則是被稱為「巧克力大王」、尋求連任的54歲總統波洛申科（Petro Poroshenko），還有人稱「天然氣公主」的58歲前總理泰莫申科（Yulia Tymoshenko）。若首輪投票沒人得票可過半，則將舉行二輪投票。

▼ 身為政治素人，澤倫斯基的政見是打擊貪腐。（圖／路透社）

▲▼ 烏克蘭總統大選,澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

烏克蘭此次大選候選人眾多，共有39人，各來自不同領域，包括皮膚科醫生、女主播、間諜、貪汙官司纏身的官員，還有不少超級富有的寡頭政治家。據CNN報導，參與烏克蘭選戰不便宜，需要支付9萬美元的不可退還的定金，這也讓人們猜測，其中一些黑馬候選人是如何負擔這筆費用的，有人被認為是由寡頭支持的「技術性候選人」，目的是將選票從對手手中奪走。

▲▼ 烏克蘭總統大選,波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／路透社）

▲▼ 波洛申科（上）與泰莫申科（下）緊追在澤倫斯基之後。（圖／路透社）

▲▼ 烏克蘭總統大選,泰莫申科（Yulia Tymoshenko）。（圖／路透社）

最被看好的候選人澤倫斯基是政治素人，原本在電視連續劇《人民公僕》中飾演老師而走紅，劇中，這位老師因為痛罵貪腐的影片暴紅，因而選上總統。今年1月，現實生活中的澤倫斯基決定進入政壇選總統，他代表的黨也取名為「人民公僕」，政見則是打擊貪腐。

波洛申科和泰莫申科兩人雖然都緊追在澤倫斯基之後，但分析指出，若首輪投票無人過半，誰先搶下第二名，就能取得進入4月21日決選的門票。波洛申科是歐洲最大糖果企業「如勝」（Roshen）的創辦人，也是烏克蘭首富之一；泰莫申科則被譽為烏克蘭的「美女總理」，因被控大量轉售盜採天然氣入獄兩年，而被稱為「天然氣公主」。

ET快訊
藍寶堅尼逆向撞油罐車！「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆
燒餅只要15元！通化街老字號「青島豆漿」今中午正式歇業

關鍵字：烏克蘭,Volodymyr Zelensky,Petro Poroshenko,Yulia Tymoshenko

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆紅諧星有望成總統！　烏克蘭今大選「巧克力大王、天然氣公主」緊追

4萬巴勒斯坦人群聚加薩邊界抗議！遭催淚瓦斯回擊3死316傷

川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務　他將轉移到管制較少的監獄

法國海岸30年來頻現「謎樣加菲貓電話」！　神秘洞穴發現真相

慧眼看天下／換取脫歐協議過關　梅伊賭上政治生命

慧眼看天下／脫歐歹戲拖棚　英首相梅伊遭架空

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

老婆想離！狠夫挽回失敗惱羞「舉高丟下橋」　12m高空墜地命危

日網友實測白襯衫x8色內衣透色度...白色內衣竟比黑色還明顯！

機艙飄燃油味！多人噁心呼吸困難　班機緊急轉降7人送醫

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

萌娃化身小如懿飆演技！　重現「遭掌摑、斷髮片段」超傳神

爆紅諧星有望成總統！　烏克蘭今大選「巧克力大王、天然氣公主」緊追

4萬巴勒斯坦人群聚加薩邊界抗議！遭催淚瓦斯回擊3死316傷

川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務　他將轉移到管制較少的監獄

法國海岸30年來頻現「謎樣加菲貓電話」！　神秘洞穴發現真相

慧眼看天下／換取脫歐協議過關　梅伊賭上政治生命

慧眼看天下／脫歐歹戲拖棚　英首相梅伊遭架空

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

老婆想離！狠夫挽回失敗惱羞「舉高丟下橋」　12m高空墜地命危

日網友實測白襯衫x8色內衣透色度...白色內衣竟比黑色還明顯！

機艙飄燃油味！多人噁心呼吸困難　班機緊急轉降7人送醫

那些年，藝術家的普羅旺斯

老饕、網美都上癮！高雄打邊爐必吃麻奶鍋　一個人也可以吃

蘇貞昌批韓國瑜帝王心態　洪孟楷駁：嗆局長下台才「鴨霸」

李玟現身台北動物園！捲起衣袖為非洲象「鏟屎」　她笑：小Case啦

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

鹿草西瓜節邁入第12年　西瓜和西瓜汁免費吃喝

不選2020？　韓國瑜深夜「負責文」引王金平「挺你」

OL賞花雙眼突紅腫噴淚！醫驚見「結膜充滿濾泡」：視力只剩0.1

騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

GUCCI前衛中性錶宛如「蒙面」　網驚：是體重計？

國際熱門新聞

日4/1公布新天皇元號通知19..

海邊老出現加菲貓電話！30年謎..

他宣稱從2045年時空穿越！上..

踢球踢到一半...大麥克從天而..

拒送孩就醫　警察直接破門帶走

老婆想離　12m高空遭狠夫丟下..

圍觀車禍　卡車撞人群18死

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

美記者憂：2020年成末代民主..

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事..

惡魔父子殘忍射殺3黑熊母子影片..

撒旦妹找男友重口味床戰　完事剁..

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

2個子宮都受孕　剛生完26天又..

更多熱門

相關新聞

他拿菜刀自斷發臭腳掌　遭狗兒撿回當零食

在貧富懸殊相當大的俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯，富者恆富，窮者則有可能連基本的看醫生都無法。日前烏克蘭一名男子因踩到釘子而沒錢就醫，右腳傷口最後化膿長蛆發出惡臭，沒錢就醫的情況下，竟拿家中的菜刀直接將自己的右腳切下，並且丟到住家附近的垃圾桶，沒想到最後卻被鄰居的狗直接叼回家嚇壞老奶奶主人。

烏克蘭加油站7連爆　火竄8樓高

越來越多烏克蘭女性想嫁去中國

母帶4歲兒「拍成人片」販售　30部爽賺10萬元

26歲AV女優為錢「性侵4歲親兒」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

不選2020？韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

梧桐妹回台！賈靜雯接機：終於抱到她

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面