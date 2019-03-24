烏克蘭媒體嘆：要是中烏沒有邊境　所有女性都會嫁去中國

▲ 越來越多烏克蘭女生選擇成為中國媳婦。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

國際中心／綜合報導

2018年的一項統計指出，當年共有多達十幾萬的烏克蘭女性來到中國旅遊，不過大部分的人超過3個月仍然沒有回去。最近有烏克蘭媒體就哀怨提到，「我們國家年輕的女生都喜歡去中國，去了之後就在那邊結婚了，還好中間還隔了個俄羅斯，不然以後烏克蘭的男生恐怕都會變成光棍！」

臉書粉專「婷婷看世界」23日就對此發文提到，烏克蘭女性之所以會選擇留在中國不回去，其實都是有原因的。俄羅斯在2014年佔領原屬於烏克蘭的領土「克里米亞」後，這5年間東烏克蘭戰火不斷，政治局勢亂成一團、經濟也處於崩潰狀態。部分二三線城市的藍領階層，一個月工資甚至不到人民幣1000元（約新台幣4600元），更別說那些整天辛苦耕作的農民，一年下來，所得甚至不過也才幾千元人民幣而已。

為了改善自己的生活，越來越多的烏克蘭女生決定來到其他國家，希望能透過婚姻逆轉人生。然而與烏克蘭相接的那些斯拉夫國家，像是波蘭、白羅斯及俄羅斯，本身國內就已經美女如雲，烏克蘭女生就算再漂亮，優勢也不大，就這樣，中國成為了這些女生的最佳選擇。

▲ 為了改變生活品質，許多烏克蘭女生不惜等待簽證通過，到中國大陸一闖。（圖／翻攝自Facebook／婷婷看世界）

「婷婷看世界」表示，這些烏克蘭女生持旅遊簽證進入中國後，發覺中國男性溫柔、顧家，又踏實能幹，與酗酒暴力、好逸惡勞的烏克蘭男性形成強烈對比，因此紛紛決定成為中國媳婦。另外，中國這幾年的發展狀況快速提升，工資水平遠遠高於烏克蘭，「在烏克蘭要是手上拿台紅米5a手機，你就可以在鎮上享受各種『羨慕嫉妒恨』的眼光，甚至可以用它去搭訕村花了。如果烏克蘭女孩見過了中國的一二線大城市，基本上她們打死都不會再想回去過那樣窮困的日子的。」

對於這些烏克蘭女生來華成為中國媳婦，「婷婷看世界」指出目前最大的障礙，應該還是中國既定的簽證政策。如果是歐美那些較發達的國家，辦理來華簽證的手續就非常簡單，日後想要居留也好處理，但畢竟烏克蘭偏向貧窮國家，大使館的簽證相當難簽，想取得合法的居留也極為艱難，「中國駐烏克蘭使館一直以來都有大量女性正在排隊等簽證，美女們被拒簽的情況也很普遍。簡單來說，因為這樣的簽證問題，讓她們無法任意嫁來中國，這可以說算是烏克蘭男人的幸運，也可說是中國光棍們的不幸了。」