「很想賣又不敢跟」目標到期債保單　安聯人壽總座：獲利很低

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／記者李蕙璇攝）

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記者李蕙璇／台北報導

外商安聯人壽以逾863億銷售業績，連續15年穩居投資型保單商品總保費收入之冠，且保戶平均壽險保額逾200萬也居業界第一。近期則是打算再推出新創附保證型商品，正在保險局審核中，而其10年前曾停售類似保證獲利2.5%的數張保單。

根據壽險公會資料統計，去年投資型保單銷售初年度保費收入（指新投保的契約保單）總共約5,034億500萬元，其中安聯人壽755億1,200萬元、市場占比15%，僅次於國泰人壽1,200億8,900萬元、占比24%，而法國巴黎人壽則是以712億6,500萬元、占比14%的成績緊跟在後。

安聯人壽總經理林順才表示，2018最新統計資料顯示，安聯保戶在終身壽險保障不僅是業界平均保額最高，也多有附約健康險，而健康、意外險也將是今年與投資型保單雙軌發展重點，業務員則是繼續維持20~30%的成長，達到今年4千人目標。目前安聯業務員平均年齡為27歲。

他也不諱言地說，安聯仍以傳統型的投資保單商品為主，而未跟進銷售目標到期債券投資型保單，主要就是思考「壽險公司的服務角色與價值」，非只是包裝個保險商品推到銀行銷售，獲利很低。儘管看到同業熱賣業績好，但寧願當做是一種短期的干擾，忍受陣痛，也要「走自己的路」維持保險核心價值及長遠目標，聚焦在分期、傳統型及保證型的投資商品，提供民眾多樣化基金種類，注重客戶彈性解約、轉變、自由選擇基金等需求及做為一種服務平台。

▼安聯人壽資深副總經理楊承清。（圖／記者李蕙璇攝）

資深副總楊承清則補充說，安聯其實也很想賣這類商品，不是不想賣，但是保險公司須選擇信評較高的標的物。而當客戶多追求高保酬率，目標到期債的商品一旦放在非投資比重標的物比較高，當市場波動風險高，所要求的信評也要高，但反而報酬率則會降低。加上很難保證客戶都能充分了解投資型保單商品，寧願選擇傳統型的、分期定時定額的投資保單協助客戶分散風險、規劃高保障，並能少客訴案。

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