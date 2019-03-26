小股東哭哭！　中壽、國壽近5年首度停發現金股利

▲中國人壽今年不發放現金股利。（圖／中國人壽提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局今天(26日)公布近4年核發現金股利的保險公司，其中中國人壽、國泰人壽兩家保險公司，已經連續4年都有發現金股利，唯獨今年停止配發。

去年第4季開始股、債、匯三殺，壽險業面臨匯損、淨值大降等不利情況，讓許多壽險公司宣布今年不配發現金股利，在金控旗下的壽險，則是盈餘無法上繳給母金控，恐影響今年金控配息。

目前中壽、三商壽都已宣布今年不配發現金股利；國壽今年在提完法定盈餘公積、特別盈餘公積及沖抵相關損失後，去年整年賺的302億元用盡，無法上繳現金股利給國泰金，今年國泰金股利恐受影響；新光人壽今年也無法上繳現金股利給新光金，新光金在22日已公告，今年現金股利每股僅配0.2元。

根據保險局統計，從2015年到2018年，共有7家壽險向保險局申請且獲准發放現金股利，包括國壽、富邦壽、中壽、三商美邦、遠雄、康健、合庫，累計共發放724.5億元，去年整年共發放196億元，是近5年最高。

其中，國泰人壽、中國人壽從2015年到2018年，年年都有發現金股利，今年宣布不配發，是近5年來首度沒有發放現金股利。

此外，今年預計康健、合庫會向保險局申請發放現金股利，保險局表示，目前今年還沒有保險公司有送件或完成審核。