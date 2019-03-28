只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險就以沒告知要解約還沒收保費

▲只要保戶填寫要保書告知事項內容皆屬正確，多能避免理賠保險爭議。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

保戶只是因腸阻塞向壽險公司申請醫療保險金，卻遭解約還沒收保費，原因是投保前曾因過胖致身體不適，甚至拉傷肌肉而住院9天治療卻未詳實告知，而讓這一家保險公司決定分手。

保戶投保長期照護終身保險等醫療險後同年10月，因腸阻塞申請理賠，保險公司通知保戶簽署調閱病歷同意書且要求提供病歷，二個月後竟以保戶未告知五年內住院超過七日為由，解除這一張保單並沒收當期保費。

保戶認為自己在投保前的3年，曾因胃部手術住院數天後即出院，而過了一周之後又因為大腿疼痛就醫被醫院留院觀察數天出院，兩次是不同原因住院，天數也各未超過七天，因此並無違反住院超過七日需要告知的義務，保險公司不應該以此做為解除拒賠的理由。

保戶被拒賠理由

保險公司表示，依病歷資料，保戶在投保前五年內的時間裡，曾有一次在1月25日到2月2日因「病態肥胖症、左大腿神經痛疑似肌肉拉傷」在醫院住院治療9天之情況。

保戶雖辯稱並無違反住院超過七日的告知義務，可是調閱「病患診療結果摘錄報告」及「出院病歷摘要」皆明確記載保戶於這9天確實因為病態性肥胖症住院，並無保戶所說的是區分成二次住院的情況。

由於投保時於告知事項第8點「過去五年內是否曾因受傷或生病住院治療七日以上？」勾選「否」，並未依要保書據實說明，影響保險公司對於危險的估計，因此依《保險法》解除保單契約，並且無法理賠任何保險金。

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