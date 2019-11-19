　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

美元、人民幣投資型保單買氣降溫！　今年前9月保費衰退逾4成

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲根據統計，今年前9月外幣保單新契約保費收入為3,968.76億元，較去年同期衰退近2成。（圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售持續退燒，金管會公布2019年前9月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為3,968.76億元，較上年同期衰退18%，其中美元、人民幣投資型保單新契約保單保費收入較去年衰退逾4成，只有澳幣傳統型保單逆勢成長。

根據保險局統計，2019年前9月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3,968.76億元，較去年同期減少18%，其中投資型保險折合約新台幣1,287.55億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣2,681.21億元、占比68%。

觀察今年前9月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；至於傳統型則是新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

另從幣別來看，到今年9月底為止，美元新契約保單保費收入108.65億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為27.56億美元，較去年同期衰退41%；至於傳統型則來到81.09億美元，年減11%。

至於澳幣保單部分，今年前9月澳幣保單新契約保費收入為10.74億澳元，年增0.09%，成為唯一逆勢成長的外幣保單，其中投資型新契約保費收入3.47億澳元，較去年同期減少28%；至於傳統型則來到7.27億澳元，較去年同期成長24%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前9月為48.91億人民幣，較去年同期衰退46%，其中投資型前9月新契約保費收入46.25億人民幣，年減47%；傳統型則為2.66億人民幣，較去年同期衰退1%。

金管會保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。

ET快訊
老公整晚沒回家！嫩妻收簡訊...氣炸上門竟遭小三砍殺
快訊／導演鄧卓儒被港警釋放！　公視證實了
獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第一 、她第四躋身安全名單
「哪個白癡放的！」工地老鳥氣炸　他默默回應…現場溫度降到0度
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

美元、人民幣投資型保單買氣降溫！　今年前9月保費衰退逾4成

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

新光公主吳欣盈列民眾黨不分區立委排第7　顧立雄：確定選上了再說

台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

茵聲變貞子「從電視爬出」嚇壞木星！導演石頭拍3影片猶豫…網票選KUSO電影

幫助民眾了解保障規劃　全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

健檢外溢保單熱銷！南山人壽特定傷病3週賣7000張　再揪2萬人健走減齡

新光金大公主吳欣盈傳列不分區立委　顧立雄：等成真了再研究

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　 智障者家長總會怒：先做功課！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

美元、人民幣投資型保單買氣降溫！　今年前9月保費衰退逾4成

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

新光公主吳欣盈列民眾黨不分區立委排第7　顧立雄：確定選上了再說

台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

茵聲變貞子「從電視爬出」嚇壞木星！導演石頭拍3影片猶豫…網票選KUSO電影

幫助民眾了解保障規劃　全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

健檢外溢保單熱銷！南山人壽特定傷病3週賣7000張　再揪2萬人健走減齡

新光金大公主吳欣盈傳列不分區立委　顧立雄：等成真了再研究

中職30年回饋列車抵楊梅　吳志揚期小球員具棒球運動員精神

撞斷游泳教練腿！69歲女運將「10萬交保」...透露：平時辛苦養遲緩兒

身高154被男友媽嫌矮！　徐凱希委屈躲衣櫥…對方「無禮行為」她當場怒分手

囚禁3年終於能回家！塔利班換囚　釋放美國、澳洲2人質

十銓Q3轉盈　毛利率攻兩年來新高

足球轉踢藤球　李信嶸要當台灣藤球第一人拚亞運

影／蔡英文美國商會全英語演說　對尬韓國瑜「晶晶體」比一比

好難受…林志玲情定AKIRA　「他」被爆出比言承旭還痛！鄉民推爆：是真愛

美國隊長同框鋼鐵人女兒！克里斯伊凡「交友壞壞富二代」敗光道德感

大專棒聯／南華尤明勝6局無失分拿下開門紅　最想打台體復仇

保險熱門新聞

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

新光公主列不分區立委　顧立雄這樣說

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

台灣離婚率世界第四　離婚協議書APP問世

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

南山人壽小股東怒斥公司不把業務員當同仁　名為承攬卻當僱傭管理

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

新光金大公主兼立委？顧立雄：等成真了再研究

茵聲變貞子「從電視爬出」嚇壞木星

全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

美元保單買氣降溫！今年前9月保費衰退逾4成

健檢外溢保單熱銷　南山人壽3週賣7千張

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

更多熱門

相關新聞

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

明年儲蓄險要漲價了！　金管會拍板調降責任準備金利率

金管會今（19）日公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，從明（2020）年起壽險業發行的新保障型保單，新台幣、美元及人民幣保單責任準備金利率將調降1碼，其餘澳幣、歐元保單也有調整，預計明年1月1日正式上路。

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

全球經濟趨緩！　上市公司前3季獲利衰退創7年來最慘

行動支付讓ATM消失中？顧立雄：只會進化

行動支付讓ATM消失中？顧立雄：只會進化

新光公主列不分區立委　顧立雄這樣說

新光公主列不分區立委　顧立雄這樣說

新台幣開盤貶值3.9分　以30.54元兌1美元開出

新台幣開盤貶值3.9分　以30.54元兌1美元開出

關鍵字：

金管會保險澳幣人民幣美元台幣外幣保單

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

外送員撞賓利　車凹鏡斷玻璃裂

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

港30位校長理大救學生　示威者自首

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面