美元、人民幣投資型保單買氣降溫！　今年前9月保費衰退逾4成

▲根據統計，今年前9月外幣保單新契約保費收入為3,968.76億元，較去年同期衰退近2成。（圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售持續退燒，金管會公布2019年前9月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為3,968.76億元，較上年同期衰退18%，其中美元、人民幣投資型保單新契約保單保費收入較去年衰退逾4成，只有澳幣傳統型保單逆勢成長。

根據保險局統計，2019年前9月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3,968.76億元，較去年同期減少18%，其中投資型保險折合約新台幣1,287.55億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣2,681.21億元、占比68%。

觀察今年前9月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；至於傳統型則是新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

另從幣別來看，到今年9月底為止，美元新契約保單保費收入108.65億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為27.56億美元，較去年同期衰退41%；至於傳統型則來到81.09億美元，年減11%。

至於澳幣保單部分，今年前9月澳幣保單新契約保費收入為10.74億澳元，年增0.09%，成為唯一逆勢成長的外幣保單，其中投資型新契約保費收入3.47億澳元，較去年同期減少28%；至於傳統型則來到7.27億澳元，較去年同期成長24%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前9月為48.91億人民幣，較去年同期衰退46%，其中投資型前9月新契約保費收入46.25億人民幣，年減47%；傳統型則為2.66億人民幣，較去年同期衰退1%。

金管會保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。