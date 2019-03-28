壽險公司亂喊宣告利率　顧立雄：大股東拿錢出來增資

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年多家壽險公司相競提高利變型保單宣告利率吸引保戶，遭保險局盯上。金管會主委顧立雄今天(28日)直接對壽險業喊話：「不要亂喊價！」要壽險公司提一套因應計畫，「還是你要大股東打前拿出來增資！」

今年多家壽險公司有提高躉繳美元利變保單的宣告利率，包括國泰人壽、新光人壽、中國人壽都拉高到4%以上，富邦人壽也拉高到3.97%。引起保險局關注，從上月開始緊盯宣告利率，更找來多家壽險公司，要求壽險公司降低宣告利率。

金管會主委顧立雄今天表示，壽險公司不能亂喊價，利變型保單是有一個區隔資產，這個區隔資產的投資報酬率是否到達宣告利率，壽險公司要提出一個合理的關聯性，有一個合理的投資報酬率才能提宣告利率。

顧立雄也說，過去壽險公司賣高利率的保單，現在發新的保單都無法弭平過去的利差損，「這影響保險公司健全經營。」他以韓國為例，韓國公債利率只有1.96%，但韓國壽險業還是都大舉投資，就表示1.96%對韓國壽險公司來說還是賺的，而台灣因為高宣告利率，只能競相投資海外，面臨不可知的匯率風險，在國內又競相提高宣告利率吸引資金，這對弭平利差損沒有幫助。

國際會計準則IFRS17預估2022年上路，台灣延後3年2025年導入，因應保險會計準則，保險業將面臨極大增資壓力。顧立雄說，IFRS17雖然台灣有3年緩衝期，但還是希望壽險業可以在2022年前將準備金提足。

顧立雄強調，壽險業現在一直賣高宣告利率保單，對過去的高利率保單沒有弭平效果，加上壽險業要因應IFRS17增資，要有一套計畫，「你(壽險公司)要大股東把錢拿出來大幅增資，還是有別的一套計畫，你(壽險公司)要告訴我。」