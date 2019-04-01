4大壽險今調降宣告利率　4%高利保單絕跡！

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年初多家壽險公司競相提高利變型保單宣告利率吸引保戶，遭保險局盯上，今天起(4月1日)包括國泰人壽、富邦人壽等大型壽險公司都帶頭調降宣告利率，最高降幅達0.35個百分點，去年底到今年3月底的4%高宣告利率保單將絕跡。

今年初多家壽險公司有提高躉繳美元利變保單的宣告利率，包括國泰人壽、新光人壽、中國人壽都拉高到4%以上，富邦人壽也拉高到3.97%。

而經過保險局「道德勸說」，今天起國泰人壽美元躉繳保單宣告利率從4%降到3.65%；富邦人壽美元躉繳利變型保單也從3.97%降到3.65%。

而後，台灣人壽美元增額利變型終身宣告利率從4%降到3.73%；中國人壽的外幣利變型終身壽險，也從3.98%降到3.7%。

壽險業去年爆鉅額匯損，金管會決定要從源頭「宣告利率」開始控管。國人放在銀行定存利率不高情況，保險公司以高投報率吸引民眾資金流入，但保險公司提供高投報率，就必須去海外尋求高投報率的投資標的，連帶匯兌成本就會增加。

因此要從源頭管控起，保險業者在招攬商品時，定價要做詳細了解，特別是利變型宣告利率過高的情況。且因為早年保單利率過高，現在大部分要經過好幾年的準備，用低利率保單來彌平，所以金管會盯上各家壽險公司宣告利率，要去了解各公司在設定保單宣告利率是否合理。

保險局說明，所謂「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要的成本及費用後來訂定，但宣告利率並非保單全期固定或保證，保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率，該利率的適用期間會依商品設計有所不同，常見為1個月或1年。

保險局表示，利變型保單本質上仍是保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，且宣告利率並非保證，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低為考量，仍應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求。且利變型保單雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶想提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

保險局也警告各保險公司，銷售利變保單或其他保險商品，使用的廣告、文宣及行銷話術，不可單獨以宣告利率或保單報酬率等條件，與定存或其他金融商品作比較，也不可以以宣告利率調升作為銷售訴求，或甚至以投資目的來銷售，會扭曲保險具有保障的本質，使消費者誤解產生糾紛。